مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة 2026» بأكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية خلال يوليو

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً بـ«عام الأسرة 2026»، الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع، تجمع مكتبات الشارقة العامة الأطفال واليافعين والبالغين والعائلات حول القراءة والمعرفة والعلوم والفنون والتراث، في مختلف مكتباتها ومدن إمارة الشارقة، حيث تنظم لشهر يوليو أكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية وتفاعلية.

ويتوزع برنامج مكتبات الشارقة لشهر يوليو على مكتبات الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو، إلى جانب عدد من الوجهات، مؤكداً دور المكتبات بوصفها فضاءات مجتمعية تجمع أفراد الأسرة حول المعرفة، من خلال أنشطة تفاعلية تتيح للمشاركين التعلم والتجربة والتعبير عن أفكارهم، بمشاركة عدد من الجهات الثقافية والمجتمعية والرياضية.

قراءة وحوار للبالغين

تنظم مكتبة الذيد العامة فعالية «كلمات تصنع مستقبلي»، يوم الثلاثاء 7 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، لاستكشاف أثر الكلمات في تشكيل التفكير واتخاذ القرارات، من خلال تمارين عملية ونقاشات تعزز التواصل الإيجابي وتساعد المشاركين على صياغة رؤاهم المستقبلية.

وفي مكتبة الشارقة، تقام فعالية توقيع كتاب «عروس البطين»، يوم الخميس 9 يوليو، الساعة 4:00 مساءً، بمشاركة الكاتبة هند راشد البلوشي، التي تلتقي القراء في جلسة تستعرض خلالها العمل وما يتناوله من مشاعر وتجارب إنسانية وذكريات يعيد السرد الأدبي تقديمها من زوايا مختلفة.

الأطفال بين العلوم والحكاية والفنون

تقدم مكتبة وادي الحلو ورشة «علم يحمي كوكبنا»، يوم الثلاثاء 7 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، وتعرّف الورشة الأطفال على دور العلوم والتكنولوجيا في حماية البيئة، وتشجعهم على التفكير في حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

تستكمل مكتبة دبا الحصن البرنامج يوم الخميس 9 يوليو، الساعة 5:00 مساءً، بجلسة «الإنترنت وحكاية الجدة»، التي تقارن بين مصادر المعرفة الرقمية وحكايات الجدات بما تحمله من حكمة وقيم متوارثة، وتسلط الضوء على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على التراث والروابط الأسرية.

وفي مكتبة الشارقة، تقام ورشة «سر عبقرية أينشتاين» باللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء 14 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، بالتعاون مع «كيرف أب»، وتضم تجارب وألعاباً ذهنية وتحديات علمية تنمي الفضول والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي.

كذلك تستضيف مكتبة خورفكان العامة الكاتبة زهرة خالد النقبي في فعالية «من القصة إلى المطبخ»، يوم الخميس 16 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، حيث يقرأ الأطفال قصة «زهرة في المطبخ»، ثم يتعرفون إلى سبع وصفات صحية في ورشة عمل تفاعلية.

كما تنظم مكتبة الذيد العامة فعالية خارجية بعنوان «تحدي الحركات الذكية»، يوم الاثنين 20 يوليو، الساعة 5:00 مساءً، تجمع بين الألعاب الحركية والتحديات الذهنية لتنمية التركيز والتفكير المنطقي وسرعة البديهة.

وفي مكتبة كلباء العامة، تقدم الفنانة التشكيلية ميرنا حاطوم ورشة «لوحة خلف القماش»، يوم الأحد 26 يوليو، الساعة 4:00 مساءً، وتتيح للأطفال تجربة توظيف القماش في بناء العمل الفني من خلال القص والتشكيل والثني وإعادة ترتيب العناصر.

برامج الناشئة واليافعين

افتتحت مكتبة كلباء العامة برنامج اليافعين بفعالية «قبضة الظلام»، يوم الأربعاء 1 يوليو، الساعة 4:00 مساءً، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية ومركز ناشئة كلباء. وتعرّف الفعالية المشاركين على أساسيات الفنون القتالية من خلال تجربة مستوحاة من عالم الكونغ فو، تركز على الانضباط والثقة بالنفس والتحكم في الخوف واستخدام القوة بصورة إيجابية.

وتنظم مكتبة وادي الحلو جلسة «لأننا نستحق الطمأنينة»، يوم الخميس 16 يوليو، الساعة 4:00 مساءً، لمناقشة كتاب «صندوق الدعم» للكاتبة رباب الطاهري، وما يطرحه من أفكار حول مواجهة الخوف والصراعات الداخلية المرتبطة بالعالم الافتراضي.

وفي مكتبة الشارقة، تقام ورشة «بطل رقعة الشطرنج»، يوم الأحد 19 يوليو، الساعة 1:00 مساءً، احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج، وتتضمن مباريات ودية وتحديات ذهنية تساعد اليافعين على تنمية التفكير الاستراتيجي والتركيز وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

كما تقام فعالية «حين تتحدث الأدلة»، التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة بالتعاون مع إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية في شرطة الشارقة، يوم الثلاثاء 21 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، مصطحبة المشاركين في تجربة تفاعلية للتعرف على أساسيات التحقيق الجنائي وجمع الأدلة وتحليل البصمات والأدلة الحيوية.

وتنظم مكتبة الذيد العامة فعالية «لغز المنزل رقم 7»، يوم الخميس 23 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، حيث يناقش المشاركون الكتاب عبر أسئلة وتحديات أدبية تشجع على التحليل وتبادل وجهات النظر.

وتقدم مكتبة وادي الحلو باللغة الإنجليزية ورشة فنية بعنوان «صخور مستدامة»، يوم الأحد 26 يوليو، الساعة 4:00 مساءً، لتحويل الصخور إلى أعمال فنية مستدامة تُعرض في واجهة المكتبة ضمن معرض جماعي.

كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية «طعامك طاقتك»، يوم الثلاثاء 28 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، لتعريف اليافعين بأساسيات التغذية المتوازنة والتمييز بين الأغذية الصحية وغير الصحية، وتدريبهم على تصميم طبق صحي متكامل.

وتستضيف مكتبة كلباء العامة جلسة حول كتاب «أسرع من الضوء»، يوم الخميس 30 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، وتناقش الجلسة رحلة الإنسان من التشتت إلى الوضوح، ودور الوعي في إعادة النظر إلى الواقع واتخاذ القرارات.

الأسرة والتراث والتواصل المجتمعي

تنظم مكتبة الذيد العامة في يوم الأحد 12 يوليو، فعالية «المكتبة نابضة بالحياة»، الساعة 5:00 مساءً، وتحول المكتبة إلى مساحة تجمع العائلات من خلال أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية. وفي التوقيت نفسه، تنظم مكتبة خورفكان العامة، بالتعاون مع مركز «خطوة بخطوة»، فعالية «لوحة أسرتي»، التي تتيح للأطفال رسم شجرة العائلة ومشاركة القصص المرتبطة بأفرادها.

كما تقدم مكتبة وادي الحلو فعالية خارجية للأطفال بعنوان «تراثنا يحكي»، يوم الاثنين 13 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، ضمن فعاليات «عام الأسرة 2026»، وتضم أركاناً للحكايات الشعبية والزخارف الإماراتية وإعداد بعض الأطعمة التقليدية، بهدف تعريف الأطفال واليافعين بالعادات المحلية.

وفي إطار الاحتفاء بعام الأسرة، تقدم مكتبة كلباء العامة برنامج «الأسرة قلب المعرفة»، يوم الثلاثاء 14 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، في مؤسسة ربع قرن. ويركز البرنامج على تشجيع القراءة المشتركة وتعزيز التواصل الأسري من خلال الكتاب والمعرفة. ويعاد يوم الثلاثاء 28 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً.

تنظم مكتبة خورفكان العامة فعالية تراثية بعنوان «بودكاست ذاكرتهم»، يوم الأربعاء 15 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، بمشاركة الباحثة في التراث والتاريخ الإسلامي آمنة صابر الظنحاني، وبالتعاون مع البيت التراثي في خورفكان، للتعريف بطرق صناعة الكتاب والحبر وأدوات الكتابة المستخدمة قديماً، ونقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة.

وفي اليوم ذاته، تقدم مكتبة الشارقة فعالية خارجية للجمهور العام بعنوان «جسور التواصل»، الساعة 4:00 مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمن ألعاباً جماعية وتحديات تعاونية وورشاً فنية تعزز قيم الصداقة والتعاطف والعمل المشترك.

كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية عائلية بعنوان «الإيقاع والكسور»، يوم الأحد 19 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، وتربط بين مفاهيم الكسور والإيقاع الموسيقي من خلال استخدام الآلات الإيقاعية والأنشطة الحركية.