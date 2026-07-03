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التعليم والمعرفة

الشرهان أول محكّم عربي في جوائز بكين للرسوم التوضيحية

عرض أعمال الفنانين بمعرض الرسوم التوضيحية المصاحب لـ«بكين للكتاب» (من المصدر)
4 يوليو 2026 01:45

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن معرض بكين الدولي للكتاب عن اختيار الكاتب والرسام والناشر الإماراتي الدكتور عبدالله الشرهان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، عضواً في لجنة تحكيم المسار الاحترافي لـ«جوائز معرض بكين الدولي للكتاب للرسوم التوضيحية 2026» ليصبح أول محكّم عربي يشارك في لجنة تحكيم هذه الجائزة الدولية وذلك بناءً على توصية من الجمعية.
ويمثل انضمام الدكتور الشرهان إلى لجنة التحكيم الدولية امتداداً للحضور الإماراتي في أبرز المنصات العالمية المتخصصة في النشر وأدب الطفل والفنون البصرية ويعكس ما يتمتع به المبدعون الإماراتيون من كفاءات مهنية تؤهلهم للإسهام في تقييم الإنتاج الإبداعي العالمي وفق معايير فنية وثقافية رفيعة.
وعبر هذه العضوية يشارك الشرهان في أعمال لجنة تحكيم المسار الاحترافي إلى جانب خبراء في الرسم والتصميم والنشر من فرنسا وماليزيا وفنلندا والصين، وتتولى اللجنة الدولية تقييم المشاركات في ست فئات رئيسية تشمل نشر كتب الأطفال وتصميم الأغلفة والرسوم التحريرية والإعلان والمنتجات والتغليف والرسوم العلمية والتكنولوجية.
وتُعد جوائز معرض بكين الدولي للكتاب للرسوم التوضيحية منصة دولية بارزة تربط بين المبدعين الصينيين ونظرائهم حول العالم، وتسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتطوير صناعة الرسم التوضيحي، إضافة إلى إتاحة فرص مهنية للفنانين والرسامين عبر عرض أعمالهم ضمن معرض الرسوم التوضيحية المصاحب للمعرض.
وأكدت جمعية الناشرين الإماراتيين أن اختيار الدكتور عبدالله الشرهان يعكس أهمية تمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع النشر والإبداع من الحضور الفاعل في المحافل الدولية ليس فقط من خلال عرض نتاجها الإبداعي بل أيضاً عبر المشاركة في لجان التحكيم وصياغة المعايير المهنية وتبادل الخبرات مع المتخصصين من مختلف الثقافات.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تجربة دولية سابقة للدكتور الشرهان في الصين إذ اختير عام 2024 أول محكّم إماراتي وعربي في مسابقة «أحلام جديدة - المسابقة الدولية للرسامين الصغار» التي أقيمت على هامش معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل، وأسهم خلال مشاركته في تقييم مئات الأعمال الفنية المقدمة من أطفال ومبدعين صغار من مختلف دول العالم في تجربة دعمتها جمعية الناشرين الإماراتيين ضمن جهودها لتعزيز الحضور الثقافي الإماراتي والعربي دولياً.

معرض بكين
معرض بكين الدولي للكتاب
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