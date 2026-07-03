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التعليم والمعرفة

من «انتصار داود» إلى آثار دلمون.. رحلة استثنائية في اللوفر أبوظبي

جانب من المقتنيات في متحف اللوفر أبوظبي (من المصدر)
4 يوليو 2026 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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يقدم متحف اللوفر- أبوظبي خلال موسم الصيف جولة إرشادية خاصة بعنوان «أبرز المقتنيات والمكتشفات الجديدة»، في تجربة تمتد 45 دقيقة عبر الأجنحة الأربعة للمتحف.
ومن أبرز محطات الجولة لوحة «انتصار داود» التي تعود إلى القرن السابع عشر، وتتكون من ألواح من الجلد المزخرف والجلد المذهب، إلى جانب التمثال الجنائزي «كوتا-أوبامبا» من الغابون، الذي يُعد من القطع النادرة المرتبطة بتقاليد الأسلاف والممارسات الشعائرية. كما تضم الجولة نقشاً رومانياً يعكس فن البورتريه الإمبراطوري، ومصباح مسجد مملوكياً يجسد المكانة الرمزية للنور في الثقافة الإسلامية، ويبرز جماليات الفن الإسلامي ووظائفه الروحية.
وتشمل الجولة كذلك أعمالاً فنية مُعارة من مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها جرة من حضارة دلمون المبكرة من مملكة البحرين، إضافة إلى تمثال من العصر الحجري الحديث من أوروبا الغربية ينتمي إلى فئة الشواخص الحجرية «المنهير»، ويعكس البدايات الأولى لتجسيد الشكل الإنساني.

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