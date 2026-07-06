«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يؤكد دور الأسرة في تنمية الإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة افتراضية بعنوان «الأسرة وصناعة المبدعين» ضمن موسمه الثقافي 2026 بالتزامن مع عام الأسرة وفي إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ الوعي بدور الأسرة في بناء الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية، وقد أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في الندوة أن الأسرة تمثّل الركيزة الأساسية في اكتشاف المواهب وصناعة المبدعين، وأن توفير بيئة أسرية داعمة للإبداع يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

استهدفت الندوة تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في اكتشاف القدرات الإبداعية لدى الأبناء وتنميتها وتعزيز الممارسات التربوية، التي تسهم في بناء بيئة أسرية محفّزة على التفكير الخلاق والابتكار، بما يدعم إعداد جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في نهضة الوطن.

شارك في الندوة كل من: الدكتورة فاطمة الحمادي من مؤسسة التنمية الأسرية، والأستاذة عفاف المنهالي من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والأستاذة إيمان البريكي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث استعرضن أهمية البيئة الأسرية في تنمية الإبداع لدى الأبناء ودور الأسرة في اكتشاف مواهبهم، وصقل قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بما يمكنهم من الإبداع والتميز في مختلف المجالات.

وتناولت الندوة مقومات البيئة الأسرية الحاضنة للإبداع، مؤكدة أن بناء شخصية الطفل وتنمية إمكاناته يتطلبان تلبية احتياجاته الأساسية التي تشمل: الاحتياجات البيولوجية، والاحتياجات النفسية والعاطفية، والاحتياجات المعرفية، بوصفها الأساس الذي ينطلق منه النمو السليم والتفكير الإبداعي.

كما استعرضت الندوة أبرز الاحتياجات النفسية للأبناء، وفي مقدمتها الشعور بالطمأنينة، والأمان العاطفي والحب غير المشروط، والتقبل والاحترام، والاستقلالية والإنجاز، والتشجيع والتقدير، إلى جانب التوجيه والانضباط مؤكدة أن هذه العناصر تشكل منظومة متكاملة تسهم في بناء شخصية متوازنة وتعزز الثقة بالنفس، وتنمي القدرة على الابتكار والإبداع.

وركّزت الندوة على أهمية تمكين الأسر من تبني ممارسات تربوية فاعلة تهيئ بيئة منزلية مشجعة على التفكير الإبداعي وترسخ قيم الحوار، وتشجع على المبادرة والاستكشاف، بما يسهم في تنمية المواهب وصناعة أجيال متميزة تمتلك أدوات المعرفة والابتكار، وقادرة على الإسهام في تحقيق تطلعات دولة الإمارات التنموية انسجاماً مع رؤيتها في الاستثمار في الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها النواة الأولى لبناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.