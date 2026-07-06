«العمارة في السينما».. لغة تسبق الكلمات والحكايات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قبل أن يشيّد الإنسان مدنه الأولى بآلاف السنين، كان قد منح الأمكنة معاني تتجاوز وجودها المادي، فالكهف لم يكن مجرد مأوى من المطر والوحوش، بل صورة مبكّرة للأمان، والغابة لم تكن مجرد أشجار متشابكة، بل فضاءً يختبئ فيه المجهول، أما الطريق الممتد نحو الأفق فكان يحمل وعد الوصول واحتمال الضياع في آن واحد، ومنذ تلك اللحظة لم تَعُد الأمكنة مجرد فراغات يعيش فيها البشر، بل تحوّلت إلى أوعية للمشاعر والذكريات والهواجس، واكتسبت قدرة خاصة على التعبير عما يعجز الإنسان أحياناً عن قوله بالكلمات.

وحين ظهرت السينما، بدت كأنها الفن الأكثر قدرة على الإصغاء إلى هذه اللغة الخفية، فالمكان في الأفلام الكبرى لا يحضر بوصفه خلفية صامتة للأحداث، بل بوصفه قوة فاعلة في تشكيلها، وربما لهذا السبب تبقى بعض السلالم والممرات والغُرف عالقة في الذاكرة أكثر من مشاهد كاملة، إذ لا تحتفظ الذاكرة بالأحداث وحدها، بل بالفضاءات التي منحت تلك الأحداث معناها العاطفي، بالفراغ الذي احتضن الخوف، وبالجدار الذي حمل آثار الغياب، وبالممر الذي حوّل الانتظار إلى قلق.



لغة العمارة

على امتداد تاريخ السينما، لم تكن العمارة عنصراً محايداً داخل الصورة بقدر ما كانت إحدى أكثر لغاتها خفاءً وتأثيراً، ففي اللحظة التي تبدأ فيها شخصية بالصعود على سُلَّم مُعتم، أو تعبر ممراً طويلاً، يكون شيء ما قد بدأ بالفعل في التشكُّل داخل وعي المشاهد قبل أن تنطق الشخصيات أو تنكشف الحبكة، وبتلك المنطقة الفاصلة بين الإدراك والشعور، تمارس الأمكنة سلطتها الخفية.

ليست هذه الفكرة جديدة تماماً في تاريخ الفكر الإنساني، ففي كتابه الشهير «جماليات المكان»، ينظر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار إلى البيت لا بوصفه مجرد بناء هندسي، بل بوصفه مساحة للذاكرة والخيال والمشاعر، فالغرف والعُلّيات والأقبية ليست فراغات تؤدي وظائف مختلفة فقط، بل أماكن تحمل دلالات نفسية متباينة داخل تجربة الإنسان، فالأماكن المرتفعة ترتبط بالصفاء والوعي والهدوء، بينما تميل الأماكن السفلية إلى الغموض والثقل واللاوعي.

وقد انتقلت هذه الفكرة لاحقاً إلى السينما، فالمكان في الأفلام السينمائية لا يعمل بوصفه خلفية للأحداث، بل بوصفه عنصراً يشارك في تشكيل معناها، ولذلك لا يمكن فهم كثير من الأفلام من خلال الحبكة وحدها، فهي تُخبرنا بما يحدث، بينما يخبرنا المكان كيف نشعر تجاه ما يحدث، فحين يصعد بطل سُلماً ضيقاً نحو طابق مجهول، أو تتوغل الكاميرا في ممر يبدو أطول من حدوده الواقعية، تكون الصورة قد بدأت بالفعل في توجيه إحساس المشاهد قبل أي حوار أو تمثيل أو موسيقى.



فن بصري

لم يكن من قبيل المصادفة أن تحتل العمارة موقعاً مركزياً، في أعمال كبار المخرجين الذين تعاملوا مع السينما بوصفها فناً بصرياً قبل كل شيء، وفي مقدمتهم ألفريد هيتشكوك، الذي أدرك مبكراً أن الخوف لا يسكن الجريمة وحدها، بل يسكن الطريق المؤدي إليها أيضاً. ففي عالمه السينمائي لا يختبئ الرعب خلف الأبواب المغلقة فقط، بل في السلالم التي تقود إليها.

حين نتأمل المنزل الشهير في «psycho» (1960)، لا يبدو مجرد ديكور أُعد لخدمة الأحداث، بل بنية نفسية كاملة، فالتوزيع العمودي للمكان يكاد يتحول إلى خريطة للاوعي ذاته، الأعلى يحتفظ بالأسرار، والأسفل يستقبل الحياة اليومية، بينما يعمل السُّلم بوصفه قناة اتصال بين المستويين، وما يجعل هذا المنزل مرعباً ليس شكله القوطي فقط، بل الطريقة التي يجبرنا بها على النظر إليه، فكل صعود نحو الأعلى يبدو اقتراباً من منطقة محرّمة، وكل خطوة على الدَّرج تحمل احتمال اكتشاف ما كان ينبغي أن يظل مخفياً.

وتتخذ هذه الفكرة شكلاً أكثر تجريداً في «Vertigo» (1958)، حيث يتحول السُّلم الحلزوني إلى استعارة بصرية للدوار الذي يطارد البطل، ولا يعود المكان إطاراً للحالة النفسية، بل يصبح تجسيداً لها فنحن لا نشاهد الخوف فقط، بل نشاهد شكله الهندسي أيضاً، ومن خلال هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى فضاءات مرئية، استطاع هيتشكوك أن يمنح العمارة وظيفة درامية تتجاوز المألوف، بحيث يصبح المكان شريكاً فعلياً في صناعة التوتر.



تخزين الذاكرة

غير أن العمارة في السينما لا ترتبط دائماً بالخوف، ففي عالم أندريه تاركوفسكي، تتخذ العلاقة مع المكان مساراً مختلفاً تماماً، أقل توتّراً وأكثر انغماساً في الزمن، فالأماكن عنده لا تُبنى لتوليد القلق، بل لتخزين الذاكرة، حيث الجدران المتآكلة، البيوت المهجورة، الممرات الغارقة في الرطوبة، والأسطح التي تتجمع عليها المياه الراكدة، كلها تتحول إلى علامات مادية للزمن.

في أفلام مثل «Ivan’s Childhood» (1962) و«Mirror» (1975)، لا تبدو الأمكنة مجرد مواقع للحكاية، بل طبقات من الذاكرة تتقاطع فيها الطفولة بالحاضر والانكسار، فالغرفة ليست غرفة فقط، بل أثر حياة سابقة يطفو على السطح، والممر ليس ممراً، بل مسافة نفسية بين ما كان وما أصبح، أما البيوت والحقول فلا تُرى كفضاءات واقعية بقدر ما تُحسّ كامتدادات داخلية للوعي.

وفي فيلمي «Stalker «(1979) و«Solaris «(1972)، يتحول المكان إلى بنية شبه عقلية تعكس اضطراب الإنسان وأسئلته الوجودية بدل أن تحتضن حركته فقط.



العناصر المعمارية

وإذا كانت أفلام هيتشكوك وتاركوفسكي تكشف وجهين مختلفين للعلاقة بين السينما والعمارة، فإن السؤال الأعمق لا يتعلق بالمخرجين بقدر ما يتعلق العناصر المعمارية نفسها التي تتكرر بإصرار داخل الصورة السينمائية، فهناك أسباب تجعل السلالم حاضرة في لحظات التوتر، وتجعل الممرات الطويلة تولّد القلق حتى قبل وقوع الحدث، وتجعل الغرف تبدو وكأنها تحتفظ بأثر أصحابها حتى بعد رحيلهم.

وتشير بعض دراسات علم النفس البيئي إلى أن الإنسان لا يتعامل مع الفضاء بوصفه شكلاً هندسياً محايداً، بل يستقبله باعتباره تجربة حسية وانفعالية في اللحظة نفسها، فالمساحات الضيقة قد تولّد شعوراً بالحصار، والفضاءات المفتوحة قد تمنح إحساساً بالاتساع أو الضياع، بينما تفرض الممرات الطويلة حالة من الترقُّب لأن نهايتها لا تُدرك بصرياً دفعة واحدة، وهكذا لا تظهر العمارة في السينما كخلفية للأحداث، بل كعنصر يسبقها في تشكيل الإحساس بها.

في هذا السياق، تبدو السلالم أكثر العناصر قدرة على استثارة الخيال السينمائي، لأنها لا تنتمي إلى السكون، بل إلى الحركة والتحول، فهي ليست مكاناً للإقامة، بل فضاء للعبور بين مستويات مختلفة من المعنى، ولذلك ارتبطت في المخيّلة الثقافية بفكرة الانتقال بين العوالم، سواء نحو الحقيقة أو السلطة أو الانهيار الداخلي.

أما الممرات، فهي هندسة الانتظار بامتياز، فضاءات لا تمنح يقيناً ولا تقترح نهاية واضحة، بل تضع الشخصية والمشاهد معاً في حالة ترقُّب ممتد، حيث يصبح التأجيل جزءاً من التوتر نفسه، لا مجرد مقدمة له.

وتتجلى هذه الفكرة بوضوح في فيلم «The Shining «(1980) لـ ستانلي كوبريك، حيث تتحول أروقة الفندق إلى بنية متاهية أكثر منها فضاءً معمارياً، فكلما بدا المكان أكثر انتظاماً، ازداد الإحساس بالاختلال، وكأن النظام نفسه يتحول إلى مصدر للرعب، لا الفوضى.

أما الغرف، فهي أكثر الفضاءات حميمية وتعقيداً، كما أنها امتداد مباشر للشخصية ومرآة غير معلنة لهواجسها وطباعها، لذلك تكشف السينما شخصياتها أحياناً من خلال غرفها قبل أن تنطق، فالغرفة المرتّبة بإفراط توحي برغبة في السيطرة، والمزدحمة بالأشياء تكشف خوفاً من الفقد، والفارغة تختصر شعور العزلة في أقصى صوره.

وهكذا لا تُختزل العمارة في السينما بوصفها إطاراً للأحداث أو وعاءً للحكاية، بل تتحول إلى طبقة إدراكية موازية، تعمل في صمت على توجيه الشعور قبل أن تتشكل الفكرة، وتبقى في الذاكرة حين تتلاشى تفاصيل القصة نفسها.

في النهاية، لا تبدو العمارة في السينما مجرد عنصر بصري، بل شرطاً خفياً لوجود الصورة نفسها، فهي ليست خلفية تتحرك أمامها الشخصيات، بل بنية صامتة تمنح حضورها معناه وعمقه، ومن الكهف الأول الذي احتمى فيه الإنسان، إلى الغرفة الحديثة التي تُؤطر مصائر أبطال الأفلام، ظل المكان يتجاوز وظيفته المادية ليعمل كأداة لتنظيم المشاعر وصياغة التجربة الإنسانية.

ولهذا، فإننا حين نشعر بالخوف قبل وقوع الخطر، أو بالحنين قبل استدعاء الذاكرة، أو بالقلق قبل انكشاف الحدث، فإن ما يؤثّر فينا، لا تقوله الشخصيات وحدها، بل تقوله الأمكنة أيضاً. في صمت السلالم، وطول الممرات، وعزلة الغرف، تواصل العمارة أداء دورها الأقدم: لغة تسبق الكلمات، وذاكرة تسبق الحكايات، ولاوعي تُفكر السينما من خلاله وتخاطب به أعمق مناطق التجربة الإنسانية.