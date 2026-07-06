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التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تروي قصة قرن من المعرفة المستدامة

ضمن مشاركة مكتبات الشارقة العامة في مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية (من المصدر)
7 يوليو 2026 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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قدمت مكتبات الشارقة العامة تجربتها الممتدة لأكثر من 100 عام في جعل المكتبة العامة مساحة يومية للتعلم والوصول المعرفي لجميع فئات المجتمع، أمام مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية بمدينة شيكاغو الأميركية، واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، خلال جلسة «المكتبات ومعارض الكتب: بناء ثقافة القراءة في الإمارات»، كيف تسهم البرامج والخدمات والشراكات في تعزيز علاقة المجتمع بالكتاب، وربط المكتبة باحتياجات القراء من مختلف الفئات. 
وأشارت إلى التحولات التي تشهدها عادات القراءة في الإمارات، خصوصاً مع نمو القراءة الرقمية وتطور الكتاب المسموع، وقدمت لمحة عن مسيرة المكتبات بوصفها إحدى أقدم المؤسسات المعرفية في الإمارات، إذ تأسست عام 1925 واحتفلت بمئويتها عام 2025، وتضم شبكتها اليوم ستة فروع في مختلف مناطق الشارقة، وأكثر من 827 ألف كتاب ومرجع مطبوع، ونحو 18.9 مليون مادة رقمية بحوالي 40 لغة، إلى جانب خدمات مخصصة لأصحاب الإعاقة. 

الإمارات
مكتبات الشارقة
الشارقة
مكتبات الشارقة العامة
إيمان بوشليبي
جمعية المكتبات الأميركية
مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية
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