تجربة تفاعلية لدعم المواهب وإعداد الممثل المسرحي

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، ورشة «خطواتك الأولى نحو خشبة المسرح» لإعداد الممثل، والتي قدمها الفنان والمخرج الإماراتي حمد الحمادي، ضمن تجربة تدريبية تفاعلية لتعريف المشاركين بأساسيات الأداء وتطوير أدوات التعبير المرتبطة بفن أبو الفنون، على مدار ثلاثة أسابيع.

وشهد الأسبوع الأول من الورشة، التي تستمر حتى 10 يوليو، إقبالاً لافتاً من الراغبين في استكشاف عالم الفنون الأدائية والتعرّف إلى أسسه ومراحله، بدءاً من المبادئ الأولى وصولاً إلى تقديم العرض المسرحي، من خلال تدريب عملي مباشر على مسرح مكتبة محمد بن راشد في دبي.

واستضافت الورشة نخبة من الفنانين المسرحيين الإماراتيين، منهم عبدالله صالح الرميثي، ومنصور الفيلي، والمخرج عارف الطويل.

وشهدت المرحلة الأولى من الورشة، التي انطلقت في 16 يونيو، جلسة تعريفية جمعت المدرب بالمشاركين، هدفت إلى كسر الحواجز الأولى وتعزيز روح العمل الجماعي، إلى جانب استعراض أهداف البرنامج وآلية تنفيذه، بما يتيح للمشاركين فهماً واضحاً لمسار الورشة، من مراحلها التأسيسية وصولاً إلى التطبيقات العملية.

وفي مواكبة للتطورات التقنية في قطاع الفنون، تسلط الورشة الضوء على توظيف التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لدعم العملية الإبداعية وتعزيز عناصر العرض المسرحي، مع الحفاظ على أصالة الأداء الإنساني.

ويتضمن البرنامج التدريبي مرحلة متقدمة تركز على إعداد العرض الختامي، من خلال صقل مهارات التمثيل، والتدريب على التعامل مع مختلف عناصر العرض المسرحي، بما يشمل الإضاءة، والمؤثرات الصوتية، والديكور، وسائر العناصر الفنية.

وأكد الفنان والمخرج الإماراتي حمد الحمادي أن الورشة تهدف إلى إعداد الممثل المبتدئ بمنهجية واقعية وشفافة، تساعده على صقل موهبته واكتشاف المسار الأنسب لقدراته، من خلال بيئة تدريبية تحاكي تجربة العرض المسرحي الحقيقي، وتنتقل بالمشارك تدريجياً من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي. وأضاف أن التركيز لا ينصب على الوصول إلى أداء مثالي، بقدر ما يهدف إلى تنمية وعي الممثل بأدواته الفنية، وتمكينه من توظيف الجسد والصوت والفكرة والنص بوصفها عناصر متكاملة في بناء الشخصية المسرحية.

وتختتم الورشة في 10 يوليو بعرض مسرحي من إعداد المشاركين، يُقدم بحضور نخبة من المهتمين ورواد الفنون الأدائية والمسرحية والثقافية، ليجسد حصيلة ما اكتسبوه من مهارات ومعارف خلال فترة التدريب والتطبيق العملي.