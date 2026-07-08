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القمر الصناعي الكوري لمراقبة الأرض يدخل مداره بنجاح

القمر الصناعي الكوري لمراقبة الأرض يدخل مداره بنجاح
8 يوليو 2026 09:13

أعلنت وكالة الفضاء في جمهورية كوريا أن قمراً صناعياً لمراقبة الأرض دخل بنجاح مداراً أرضياً منخفضاً بعد إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية يوم الثلاثاء.

وتم إطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" حاملاً القمر الصناعي متوسط الحجم من الجيل التالي رقم 4 وانفصل القمر الصناعي بنجاح عن مركبة الإطلاق بعد حوالي ساعتين و30 دقيقة من الإطلاق.

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ونجح القمر الصناعي في إجراء أول اتصال له مع محطة "سفالبارد" الأرضية في النرويج بعد حوالي 23 دقيقة، وفقاً لوكالة الفضاء الكورية. كما أجرى القمر الصناعي أيضاً اتصالاً مع محطة أرضية في معهد أبحاث الفضاء الكوري في مدينة دايجون بوسط كوريا في وقت لاحق.

ويحمل القمر الصناعي كاميرا مراقبة واسعة النطاق مطورة محليا قادرة على تصوير شبه الجزيرة الكورية بأكملها كل ثلاثة أيام.

المصدر: وام
قمر اصطناعي
كوريا
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