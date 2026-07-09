توفيق الجبالي صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح لعام 2027

محمد عبدالسميع (الشارقة)

اختارت الهيئة العربية للمسرح، الفنان المسرحي القدير توفيق الجبالي، ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح 10 يناير 2027، ويأتي هذا الاختيار نظراً لما يمثله الجبالي من أنموذج مسرحي متفرد في الساحة المسرحية التونسية والعربية، رائداً وكاتباً وممثلاً ومخرجاً ومنتجاً ومؤطراً وصاحب فضاء مسرحي خاص ومدرسة مستمرة لتعليم المسرح منذ أربعين عاماً تقريباً.

اليوم العربي للمسرح يشهد كل عام رسالة من إحدى قامات المسرح العربي، سيكون على موعد خلاصة خطاب هذا المسرحي المجرب صاحب كلام الليل، الديناصور، المجنون، ثلاثين وأنا حاير فيك وعديد الأعمال التي حملت رؤيته الخاصة لشكل ومضمون المسرح، مشكلاً تيار وعي مسرحي مؤثراً في أجيال عدة، إضافة إلى أن الجبالي صاحب كتاب «لست المسرحي المناسب» وكتاب «الموازي في أخبار المسرح النشازي، ومهملات أخرى»، يشكّل حالة خاصة في المسرح العربي، الذي جعل مسرحه مؤسسة قائمة بشكل مستقل، مما أنتج خطاباً فكرياً وجماليا حراً.

وينضم الجبالي لكوكبة من الأسماء المؤثرة في الوطن العربي سطرت أسفاراً من المعرفة في رسائلها، بدءاً من يعقوب شدرواي، إلى سميحة أيوب، عز الدين المدني، يوسف العاني، سعاد عبد الله، ثريا جبران، الشيخ سلطان القاسمي، يوسف عايدابي، زيناتي قدسية، حاتم السيد، فرحان بلبل، سيد أحمد أقومي، خليفة العريفي، إسماعيل عبد الله، رفيق علي أحمد، جواد الأسدي، نضال الأشقر، فتحي عبد الرحمن، سامح مهران.

من الجدير بالذكر أن الجبالي سوف يلقي رسالته في افتتاح الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في الأردن بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2027.

أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة قائلاً: المبدع توفيق الجبالي إضافة كبيرة للمسار المهم الذي خطته هذه الرسالة منذ انطلاقها، حيث تحرص الهيئة على أن يوقد هؤلاء الكبار من نيّر أفكارهم مشاعل تهدي السالكين درب المسرح، وسنكون على موعد مهم مع الجبالي الذي سيضيء مشعل عام 2027 بما اكتنزه من خبرة إنسانية إبداعية نعرفها جميعاً ونعرف أثرها.