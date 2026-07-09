وفد بيت الحكمة يبحث التعاون مع إيفورا البرتغالية

إيفورا (الاتحاد)

زار وفد من بيت الحكمة في إمارة الشارقة مدينة إيفورا أعرق المدن التاريخية في البرتغال، بدعوة من ماريا دو سيو راموس، رئيسة «إيفورا عاصمة الثقافة الأوروبية 2027» الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة برنامج وفعاليات المدينة بصفتها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2027.

وعقد فريق بيت الحكمة اجتماعاً مع ماريا دو سيو راموس والفريق القائم على برنامج إيفورا عاصمة الثقافة الأوروبية 2027، حيث اطلع على أبرز الفعاليات والمبادرات الثقافية المقررة ضمن البرنامج وبحث فرص التعاون والاستفادة من تجربة إمارة الشارقة التي سبق لها التتويج بلقب العاصمة العالمية للكتاب عام 2019 إلى جانب سبل تطوير الشراكات الثقافية والمعرفية بين الجانبين.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: نتطلع إلى تأسيس شراكة فاعلة مع مدينة إيفورا واستكشاف آفاق واسعة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والمعرفة وصون التراث بما ينسجم مع التجربة الرائدة لإمارة الشارقة في توظيف الثقافة بوصفها محركاً للتنمية والتواصل الحضاري وهو ما يوفر فرصة لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير مبادرات تسهم في تعزيز التفاهم الثقافي والتبادل المعرفي بين المجتمعات.