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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بالفائزين في «المؤرخ الشاب»

عبدالله ماجد آل علي يتوسط المكرمين بجائزة المؤرخ الشاب 2026 (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، الطلبة الفائزين في الدورة السادسة عشرة من جائزة «المؤرخ الشاب» للعام الدراسي 2025-2026، والتي نظمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته الافتتاحية للحفل، أن جائزة «المؤرخ الشاب» رسخت مكانتها بوصفها مبادرة وطنية رائدة وحاضنة للمواهب البحثية، ومنصة لإعداد جيل واعٍ بتاريخ وطنه، معتز بهويته الوطنية، ومؤمن بأن المعرفة والبحث العلمي يمثلان أساساً لمسيرة التنمية وبناء المستقبل.
وقال إن الاحتفاء بالفائزين يجسد إيمان الأرشيف والمكتبة الوطنية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى، وأن تنمية مهارات البحث والتوثيق لدى الطلبة تسهم في صون الذاكرة الوطنية وحفظ الإرث الحضاري والثقافي للدولة.
وأضاف أن الدورة السادسة عشرة، التي تتزامن مع عام الأسرة، عكست وعياً متزايداً لدى الطلبة بأهمية الأسرة في حفظ الموروث الثقافي وتعزيز قيم الانتماء والتلاحم والتسامح، إلى جانب توظيفهم المنهجية العلمية والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما أسهم في الارتقاء بجودة البحوث والمشاريع المشاركة.
وحث الطلبة المشاركين على الاستمرار في البحث والكتابة، معرباً عن تطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى أن يكون بينهم باحثون ومؤرخون يسهمون في توثيق تاريخ دولة الإمارات وإثراء المعرفة الوطنية والمحافظة على إرث الوطن للأجيال القادمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة بالخير، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن البحوث التي شارك بها الطلبة الفائزون في الدورة السادسة عشرة تعكس عمق حضارة دولة الإمارات وأصالة تاريخها، وتجسد اعتزاز الأجيال بإرث الوطن وحرصهم على توثيقه وصونه ونقله إلى الأجيال المتعاقبة.
وقالت إن الجائزة تسهم في تنمية روح التميز لدى الطلبة، وتعزيز وعيهم بأهمية حفظ الإرث الوطني واستدامته، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أرست دعائم مجتمع يقوم على قيم العلم والثقافة والتسامح، حتى غدت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في السلام والعطاء.
واستهدفت جائزة «المؤرخ الشاب» طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، حيث خُصص مجال كتابة البحوث لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، فيما شارك طلبة الحلقة الثانية، من الصف الخامس حتى الثامن، بإعداد تقارير تناولت جوانب من الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية في دولة الإمارات.
وفي ختام الحفل، كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الطلبة الفائزين في فئات الجائزة، وهي: الجائزة الاستثنائية، والتاريخ الاقتصادي، والدراسات الإماراتية، والتاريخ الجغرافي، والتاريخ الشفاهي، والتاريخ الاجتماعي.

جائزة المؤرخ الشاب
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبدالله آل علي
وزارة التربية والتعليم
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