الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري المكتبة الوطنية بمصادر ومراجع نوعية

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده في تنمية مجموعات المكتبة الوطنية وإثرائها بالمصادر والمراجع المتخصصة، في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم البحث العلمي وتمكين مجتمعات المعرفة وتعزيز مكانة المكتبة الوطنية مركزاً رائداً للمعرفة وحفظ الذاكرة الوطنية.

وفي هذا السياق، رفد الأرشيف والمكتبة الوطنية مقتنيات المكتبة الوطنية بعدد من المصادر والمراجع العلمية والفكرية التي اقتناها من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، وشملت إصدارات متخصصة في تاريخ وتراث منطقة الخليج والدراسات الخليجية، إلى جانب كتب حديثة توثق جوانب من التراث والثقافة القطرية، ومؤلفات تعزز الدراسات المرتبطة بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين دول منطقة الخليج بما يدعم جهود البحث العلمي ويوسع آفاق المعرفة لدى جمهور القرّاء والباحثين والأكاديميين والمهتمين، ويسهم في تلبية احتياجاتهم، ويثري الدراسات والبحوث المرتبطة بتاريخ المنطقة وتراثها وثقافتها، ويواكب توجهات المكتبة الوطنية في توفير مصادر معرفية مميزة ورصينة ومتنوعة.

وفي سياق متصل، أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعاته المعرفية بإصدارات نوعية من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026، تضمنت كتباً ومراجع متخصصة في مجالات التاريخ والتراث وأدب الرحلات والأدب الشعبي والمرويات الشفوية، إلى جانب مؤلفات تعزز الدراسات المرتبطة بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين منطقة الخليج ودول المغرب العربي، بما يدعم جهود البحث العلمي ويوسع آفاق المعرفة.

وضمن جهوده المتواصلة لتطوير المجموعات المعرفية، يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية، من خلال مشاركاته المنتظمة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب كبريات معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية، إثراء مجموعات المكتبة الوطنية بأهم المصادر والمراجع العلمية والفكرية، ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تزويد المكتبة بأحدث الإصدارات وأوعية المعرفة المتنوعة، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويعزز مكانتها مركزاً معرفياً وبحثياً رائداً.

وفي إطار تنمية المجموعات المعرفية، فإن المكتبة الوطنية تتلقى العديد من الإهداءات الثقافية القيمة التي تسهم في إثراء مقتنياتها وتعزيز تنوع مصادرها المعرفية، ومن أحدث هذه الإهداءات المجموعة المتميزة التي تلقتها من مركز أبوظبي للغة العربية ضمن مبادرة "كنوز المعرفة"، في خطوة تعكس عمق التعاون الثقافي والمعرفي، وتدعم جهود نشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، واحتوت هذه المجموعة نخبة من إصدارات مشروعي "كلمة" للترجمة و"إصدارات" للنشر العربي، بما تمثله من قيمة علمية وثقافية تسهم في إثراء المحتوى المعرفي العربي وتعزيز الحراك الثقافي والفكري.

وأكد حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية، أن المشاركة في معارض الكتب تمثل فرصة مهمة لاقتناء الإصدارات المتخصصة واستكمال مجموعات المكتبة الوطنية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتواصل مع دور النشر والمؤسسات الثقافية والمعرفية، بما يدعم جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توفير بيئة معرفية متكاملة تخدم الباحثين والمهتمين.

وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على رفد المكتبة بالتراث الفكري الإماراتي وحفظه، واقتناء مختلف المصادر المعرفية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف اللغات ومن مختلف أماكن النشر عبر العالم؛ بما يسهم في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية، إلى جانب تفعيل الشراكات الداعمة لبناء مجموعات مكتبية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية.



