الوعي التاريخي.. درع الحقيقة في العصر الرقمي

فاطمة عطفة

يمثّل التاريخ، بما يختزنه من تجارب الأمم وخبرات الشعوب، إرثاً إنسانياً يمد الأجيال بالمعرفة والعبرة، ويمنحها القدرة على فهم الحاضر واستشراف المستقبل، فمن خلال استيعاب أحداث الماضي ودروسه يكتسب الإنسان رؤية أوضح تساعده على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتجنب أخطاء السابقين، وكما يتشكّل وعي الأطفال من حكايات الآباء وتوجيهات المعلمين وقيم المجتمع، فإن التاريخ يمنحهم زاداً معرفياً يعينهم على خوض المستقبل بثقة، وبناء مسيرة قائمة على الإبداع والتقدم.

يقول الدكتور عمر عبد العزيز، مدير إدارة الدراسات والنشر في دائرة الثقافة بالشارقة، إن الوثيقة التاريخية تمثل مجالاً واسعاً للعلاقة الملتبسة بين الأصل والصورة، إذ إن الأصل الواقعي لما جرى في التاريخ لا يمكن أن يتطابق بصورة كاملة مع المدونات التي خضعت، في كثير من الأحيان، لتأثير الأهواء والأيديولوجيات، ولهذا تتسع الفجوة بين الحقيقة التاريخية كما وقعت، وبين السرديات التي أعادت إنتاجها بطرائق مختلفة، اتسم بعضها بالمخاتلة، وبعضها الآخر بالالتباس، فيما ظلت جميعها قابلة لتأويلات متعددة ومتباينة.

ويضيف أن هذه الإشكالية لا تقتصر على المدونات التاريخية القديمة، بل تمتد إلى السرديات التي تنتجها الوسائط الرقمية المعاصرة، والتي تتسم بسرعة الانتشار واتساع التأثير، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً في ظل تعدد الروايات وتباين مصادرها.

وعن دور الوعي التاريخي في التمييز بين الحقائق الموثقة والروايات الموجهة عبر المنصات الرقمية، يرى عبد العزيز أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى ما يشبه «هايد بارك» للأصوات المتطرفة والعقول المتعصبة، وإلى فضاء واسع يغذي الأوهام ويتيح تداولها على نطاق واسع، لكنه يؤكد أن هذه الحقيقة، على قسوتها، تفتح في الوقت نفسه نافذة لتمييز الغث من السمين، والحق من الباطل، واستلهام العبر من التاريخ وما يحمله من دروس وتجارب.



تحليل المعلومات

ويشير الدكتور محمد أوريا، الباحث في العلوم السياسية، إلى أن الوعي التاريخي المعاصر يسهم في تمكين الأفراد من التمييز بين الحقائق الموثقة والروايات الموجهة عبر المنصات الرقمية، من خلال تزويدهم بأدوات نقدية تساعدهم على تحليل المعلومات وتقييمها، ويعتمد هذا الوعي على الإلمام بمنهجيات البحث التاريخي، مثل التحقق من المصادر الأولية، ومقارنة الروايات المختلفة، وفهم السياقات السياسية والاجتماعية والإعلامية التي أُنتجت فيها.

ويضيف أن عصر التواصل الاجتماعي يشهد انتشاراً سريعاً لما يُعرف بـ«السرد الموجه»، الذي يُستخدم أحياناً لتحقيق أهداف سياسية أو تجارية، إلا أن الوعي التاريخي يدفع المتلقي إلى طرح أسئلة جوهرية، مثل: من يروي هذه القصة؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وما الدوافع وراء تقديمها بهذه الصورة؟ كما يسهم في التعرف إلى أساليب الدعاية التاريخية، ومنها الانتقاء المتعمد للأحداث أو إعادة تفسيرها بما يخدم أهدافاً معينة، وبهذا يصبح الفرد أكثر قدرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات الرقمية بثقة ووعي، وأكثر تحصيناً ضد التضليل، وداعماً لثقافة الحقيقة.

ويرى أوريا أن الكتب التاريخية تؤدي دوراً محورياً في إعادة تشكيل الهوية الوطنية والوعي الجمعي في مواجهة فوضى المحتوى الرقمي، من خلال تقديم سرد متوازن يربط الماضي بالحاضر، ويبرز الإنجازات الحضارية والتنوع الثقافي، إلى جانب استخلاص الدروس من الأزمات والتحولات التي مرت بها المجتمعات.

ويؤكد أن هذا الطرح يسهم في ترسيخ الثقة بالذات الجماعية، وتعزيز الانتماء الوطني، ومواجهة النزعة إلى التسطيح الثقافي، عبر ترسيخ الخصوصية الثقافية دون الانغلاق على الآخر، والاستفادة من التجارب التاريخية في فهم كيفية التكيف مع التأثيرات الخارجية، كما تسهم هذه المؤلفات في إعداد أجيال تمتلك القدرة على الحوار الحضاري، وتستمد قيمها من التراث، مع الانفتاح على الابتكار والتطور، لتتحوَّل الكتب التاريخية من مجرد أدوات لحفظ الماضي إلى محركات للصمود الثقافي والتجدد الوطني.

تشكيل الوعي

تؤكد الكاتبة والباحثة فاطمة المزروعي أن الكتب التاريخية تمثل أحد أهم المصادر المعرفية التي تسهم في تشكيل الوعي الفردي والجمعي، إذ لا تقتصر أهميتها على توثيق أحداث الماضي، بل تمتد إلى بناء رؤية نقدية تساعد على فهم الحاضر واستشراف المستقبل، وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتعدد مصادر المعلومات، أصبح امتلاك الوعي التاريخي ضرورة لتعزيز قدرة المجتمعات على التمييز بين الحقائق والروايات الموجهة، والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية.

وتوضح المزروعي أن هذا الوعي يسهم في تنمية التفكير النقدي لدى الأفراد، من خلال تعزيز قدرتهم على تحليل المعلومات وفهم السياقات الزمنية والسياسية والاجتماعية التي أحاطت بالأحداث التاريخية، فالقارئ الواعي لا يكتفي بتلقي المعلومات، بل يحرص على التحقق من مصادرها، ومقارنتها بالمراجع الموثوقة والوثائق الأصلية، بما يرسخ لديه منهجاً قائماً على البحث والتحليل.

وتضيف أنه في عصر المنصات الرقمية، حيث تنتشر الأخبار المضللة والروايات الموجهة بوتيرة متسارعة، يشكل الوعي التاريخي أداة فعالة لكشف التحيزات والأهداف الكامنة وراء بعض الخطابات الإعلامية والثقافية، كما يساعد على إدراك الترابط بين الأحداث التاريخية والواقع المعاصر، الأمر الذي يعزز القدرة على بناء مواقف تستند إلى المعرفة والتحليل، بدلاً من الانطباعات السريعة أو المعلومات المجتزأة.

وعن دور الكتب التاريخية في إعادة تشكيل الهوية الوطنية والوعي الجمعي في مواجهة تحديات العصر، ترى المزروعي أنها تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ الهوية الوطنية، من خلال توثيق مسيرة الأمم وقيمها الحضارية والإنسانية، وربط الأجيال بتاريخها، بما يعزز الشعور بالانتماء، ويرسخ القيم المشتركة التي تشكل أساس الهوية.

وتشير إلى أنه في ظل ما يفرضه العصر من أنماط فكرية وثقافية متسارعة؛ تبرز أهمية المؤلفات التاريخية في الحفاظ على الخصوصية الثقافية، وتعزيز الوعي بالتراث الوطني والحضاري.

حصانة فكرية

يرى الروائي محمد الحبسي أن قراءة التاريخ لا تمثل مجرد عودة إلى الماضي، بل تعد وسيلة لفهم الإنسان والمجتمع، خاصة عندما تتكرر الأفكار والأحداث والأخطاء بأشكال جديدة. ويؤكد أن من يقرأ التاريخ يصبح أقل قابلية لتصديق كل ما يُطرح أمامه، ولا سيما في عصر المنصات الرقمية، حيث تنتشر الروايات السريعة والمجتزأة، وقد تختلط الحقائق بالآراء أو بالتوجيهات المقصودة.

ويضيف أن التاريخ يعلم الإنسان أن يتساءل دائماً: من كتب هذه الرواية؟ ولماذا كُتبت؟ وما مصدرها؟ وهل توجد وثائق أو شهادات أخرى تؤكدها؟ ومن خلال هذا النهج يتحول الوعي التاريخي إلى حصانة فكرية تساعد على مقاومة التضليل، وتعزز القدرة على التحقق من المعلومات قبل تبنيها أو تداولها.

ويؤكد الحبسي أن الكتب التاريخية تسهم أيضاً في تعميق فهم الهوية الوطنية، لأنها لا تقتصر على سرد الأسماء والتواريخ، بل تكشف كيف تشكلت قيم المجتمع، وكيف عاش الأجداد، وكيف واجهوا التحديات وبنوا الحاضر الذي تنعم به الأجيال اليوم. ومن خلال هذا الفهم، يصبح الانتماء إلى الوطن قائماً على المعرفة والإدراك، لا على المشاعر المجردة أو الشعارات.