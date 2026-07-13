الشارقة (وام)

وقّعت شركة منصة للتوزيع، أمس، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، مذكرة تفاهم مع مؤسّسة مدينة الكتاب الماليزية، بهدف تعزيز حضور الكتاب الإماراتي والمحتوى العربي في السوق الماليزية من خلال إتاحة إصدارات دور النشر الإماراتية عبر منصّة «بوك كابيتال Book Capital» الرقمية، إحدى المنصّات الوطنية الرقمية المعتمدة في ماليزيا لتوزيع الكتب وبيعها.



ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار رؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون في قطاعيّ النشر والتوزيع، وتوطيد جسور التبادل الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات وماليزيا، عبر الاستثمار في قنوات التوزيع الرقمية التي تدعم وصول المحتوى العربي إلى أسواق جديدة، وتواكب التحول المتسارع الذي يشهده قطاع النشر الرقمي. وستعمل شركة منصة للتوزيع، بموجب المذكرة، على إتاحة إصدارات دور النشر الإماراتية من خلال منصة «بوك كابيتال» التابعة لمؤسّسة مدينة الكتاب الماليزية، بينما ستتولى المؤسّسة دعم حركة توزيع هذه الإصدارات داخل ماليزيا، وتسهيل وصول الناشرين الإماراتيين إلى السوق المحلي عبر إحدى أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في بيع الكتب وتوزيعها في البلاد. ويتضمن الاتفاق التعاون في إدراج أكثر من 3000 عنوان من إصدارات الناشرين الإماراتيين التي تتولى شركة منصة توزيعها، على منصة «بوك كابيتال»، بما يسهم في توسيع الانتشار الدولي للكتب الإماراتية، وإتاحة المحتوى العربي أمام شريحة أوسع من القرّاء والمؤسسات التعليمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الناشرين الإماراتيين في السوق الماليزية. وتضم منصة «بوك كابيتال» مجموعة واسعة من الإصدارات في المجالات المختلفة، تشمل كتب الأطفال، والروايات باللغة الإنجليزية، وكتب تطوير الذات، وكتب التاريخ والثقافة، والكتب التعليمية، ما يجعلها منصة فاعلة لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي ضمن المشهد الثقافي والتعليمي الماليزي.

قنوات توزيع مستدامة

قال راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع: إن توقيع هذه الاتفاقية يمثّل خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو توسيع حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق الدولية، وإيجاد قنوات توزيع مستدامة تتيح للناشرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الماليزية عبر منصة رقمية وطنية معتمدة. وأضاف أن بناء شراكات نوعية مع مؤسسات رائدة في قطاع النشر والتوزيع يُشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز انتشار المحتوى العربي، وتمكين الناشرين من استثمار الفرص التي توفرها الأسواق العالمية، بما يدعم نمو صناعة النشر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها. وتنسجم هذه المذكرة مع استراتيجية شركة منصة للتوزيع الهادفة إلى توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية، وتطوير قنوات توزيع نوعية تُعزِّز انتشار الكتاب الإماراتي والعربي في الأسواق العالمية، وتدعم استدامة صناعة النشر، وتُرسِّخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لإنتاج المعرفة وتداولها.