«مكتبة محمد بن راشد» تحتفي بإرث قائد ألهم أمة

دبي (الاتحاد)

احتفاءً بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها للمشاركة في برنامج ثقافي وفني متكامل يستلهم الإرث الأدبي والفكري والإنساني لسموه، ويضيء على مسيرته بوصفه قائداً وشاعراً وصانعاً للنهضة، ورؤيته التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للطموح والابتكار وصناعة المستقبل وذلك في 15 يوليو، في تمام الساعة 5:00 مساءً في مقر المكتبة.

ويستهل البرنامج بافتتاح معرض فني بعنوان «دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد» يشارك فيه أكثر من 70 فناناً وفنانة من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات، يصحب زواره في رحلة توثق التحولات الكبرى التي شهدتها دبي، عبر مجموعة من الأعمال الفنية، والتصاميم التي تستعرض أبرز المحطات والمشروعات الاستراتيجية التي ارتبطت برؤية سموه، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة على الساحة العالمية، وفي مقدمتها برج خليفة، وجزيرة النخلة، وطيران الإمارات. ومن الصورة إلى الكلمة حيث تنظم المكتبة أمسية شعرية بعنوان «قصائد من الصحراء»، يشارك فيها الشعراء: كريم معتوق وحمدة المر ونجاة الظاهري، وتتضمن الأمسية قراءات من الديوان الشعري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحد أبرز أعمال سموه الأدبية وأكثرها حضوراً، حيث تركز على المضامين الإنسانية والوطنية التي تزخر بها قصائد الديوان، وما تعكسه من ارتباط بالهوية الإماراتية وقيم الأصالة والانتماء.

وتُختتم الفعاليات بأمسية موسيقية بعنوان «قصائد مغناة» للفنان الإماراتي طارق المنهالي، حيث يُغني مختارات من قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس جماليات الشعر النبطي، وتبرز حضوره في المشهد الثقافي على المستوى الوطني. وتفتح الفعالية أبوابها أمام الجمهور للاستمتاع ببرنامج ثقافي وفني يروي فصولًا من قصة قائد آمن بأن المعرفة أساس بناء الإنسان، وجعل من الطموح ثقافة، ومن الإنجاز أسلوب حياة، حيث يمكنهم التسجيل للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبة محمد بن راشدhttps://events.mbrl.ae/HHSheikhMohammedbinRashidAnniversary، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة الخاصة بها لمعرفة أحدث آخر المستجدات والفعاليات.