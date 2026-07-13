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التعليم والمعرفة

بأكثر من 5 آلاف مرجع.. مكتبة "الشارقة للفنون" تفتح أبوابها مجاناً للمهتمين

بأكثر من 5 آلاف مرجع.. مكتبة "الشارقة للفنون" تفتح أبوابها مجاناً للمهتمين
13 يوليو 2026 20:21

أتاحت مؤسسة الشارقة للفنون العضوية المجانية في مكتبتها، موجهة دعوتها للفنانين، والباحثين، والطلبة، وعموم المهتمين بالشأن الثقافي، للاستفادة من أكثر من 5 آلاف مادة معرفية، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير خدمات بحثية متخصصة ومرجعيات غنية تدعم المشاريع والممارسات الفنية.

وتقدم المكتبة، الواقعة في مقر المؤسسة بشارع البنوك، باقة متكاملة من المزايا لأعضائها خلال أوقات الدوام (من 9 صباحاً حتى 5 مساءً)، أبرزها إتاحة الوصول إلى "رفّ القيّم" الذي يضم مراجع استراتيجية أسهمت في تطوير المعارض الفنية، وتوفير جلسات استشارية فردية مع الخبراء لتقديم التوجيه والدعم للمشاريع، كما يوفر فريق المكتبة دعماً إضافياً للوصول إلى المراجع الرقمية الخارجية في حال عدم توفرها، مع إمكانية طلب صور أو نصوص عالية الجودة وفقاً لحقوق النشر.

 

وتعزيزاً للتواصل، يتلقى الأعضاء نشرة إخبارية شهرية تسلط الضوء على أهم المصادر الداعمة لاهتماماتهم، كما تنظم المكتبة جلسات تعريفية دورية بخدماتها.

 

ودعت المؤسسة جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الموارد إلى التسجيل مباشرة عبر موقعها الإلكتروني.

 

المصدر: وام
مكتبة الشارقة
مكتبة الشارقة العامة
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