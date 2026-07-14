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التعليم والمعرفة

الشارقة تحصل على الحقوق الحصرية لتشغيل «بـوك إكسس» في الشـرق الأوسط وأفريقيا

بدور القاسمي عقب توقيع مذكرة التفاهم وفي الصورة أحمد بن ركاض وكبار الحضور (من المصدر)
14 يوليو 2026 10:53

كوالالمبور (الاتحاد)
أعلنت الشارقة حصولها على الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة مكتبات «بوك إكسس» الماليزية، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتوسع حضورها في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى نشر القراءة وتيسير الوصول إلى المعرفة.
جاء ذلك خلال زيارة لوفد من هيئة الشارقة للكتاب، ترأسته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لمكتبة ذا صن واي (مكتبة بيغ باد وولف)، حيث وقعت «بيغ باد وولف الشارقة» التابعة للهيئة مذكرة تفاهم مع شركة «بوك إكسس ماليزيا» (BookXcess Malaysia).

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وشهدت سمو الشيخة بدور القاسمي، توقيع مذكرة التفاهم في مقر مكتبة «ذا صن واي» التابعة لـ«بيغ باد وولف»، حيث وقّعها أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأندرو ياب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمعرض «بيغ باد وولف»، ممثلاً عن «بوك إكسس ماليزيا».
‎وبموجب المذكرة، ستتولى «بيغ باد وولف الشارقة» تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق مكتبات «بوك إكسس» في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل الجوانب التشغيلية والتسويقية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة تمتلك فرصاً واعدة للنمو، مستندةً إلى المكانة التي رسختها الشارقة خلال العقود الماضية بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية لصناعة النشر، وحلقة وصل تجمع الناشرين والموزعين والقراء على المستويين الإقليمي والدولي.
وتُعد «بوك إكسس» واحدة من أبرز سلاسل المكتبات في ماليزيا، حيث تأسست بهدف جعل الكتب والمعرفة في متناول الجميع من خلال توفير ملايين الكتب الجديدة بأسعار ميسّرة.
وتمكنت العلامة من إعادة تعريف تجربة المكتبات التقليدية عبر مفهوم مبتكر يجمع بين التصميم المعماري المميز، والمساحات الثقافية التفاعلية، وتجارب القراءة العصرية، ما جعل فروعها وجهات ثقافية تستقطب محبي القراءة والزوار على حد سواء.
وتواصل «بوك إكسس» توسيع حضورها من خلال شبكة مكتباتها في ماليزيا وسنغافورة، فيما عززت رسالتها العالمية بإطلاق معرض «بيغ باد وولف» عام 2009، الذي أصبح أكبر معرض متنقل للكتب في العالم، وأسهم في إيصال ملايين الكتب إلى القرّاء في عشرات المدن عبر مختلف القارات، تأكيداً لالتزامها بنشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة على مستوى العالم.



بدور القاسمي
الشارقة
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