«اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات» يعتمد عضويات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، في اجتماعه الأخير الذي عُقد بالمقر الرئيس للاتحاد في هيئة الشارقة للكتاب، على توصيات لجنة العضوية باعتماد منح عضوية الاتحاد لعدد من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، وذلك استناداً إلى التقارير والآراء التي رفعتها اللجنة بشأن طلبات الانتساب، والتي أقرتها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 يوليو 2026.

وأوضحت شيخة المطيري أمينة السر العام ورئيسة لجنة العضوية في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن اللجنة قررت قبول طلبات الانتساب المستوفية للشروط، حيث شملت الموافقة منح العضوية العاملة لكل من القاصة مها بوحليقة، والروائية والقاصة نجيبة محمد الرفاعي، والشاعرة زينب عامر عمر حمد الحضرمي، والقاصة والروائية سارة أحمد محمد حسن أحمد، والروائي خالد أحمد النعيمي، والقاص محمد يوسف زينل حسن عبدالله. ووافق المجلس كذلك على منح العضوية لكل من الشاعرة السورية أحلام هيثم بناوي، والقاصة والروائية السورية رنا كمال العسلي، والشاعر والناقد المصري محمد محمد محمد عبده عيسى، والكاتب المصري محمود بكري الأمين، والشاعر السوري أحمد عبد الفتاح القصّاب، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة للانتساب إلى الاتحاد.

ويأتي اعتماد هذه العضويات في إطار حرص اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على استقطاب الطاقات الأدبية والإبداعية، وتعزيز حضوره الثقافي من خلال توسيع قاعدة أعضائه، بما يسهم في دعم الحركة الأدبية والثقافية في الدولة، وإتاحة المجال أمام الكتّاب والأدباء للمشاركة في البرامج والفعاليات والمبادرات التي ينظمها الاتحاد، بما يخدم المشهد الثقافي الإماراتي ويعزز مكانته.

وفي هذا السياق، أكدت شيخة الجابري نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة عضويته واستقطاب الكفاءات الأدبية والإبداعية، من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن يمتلكون تجارب أدبية متميزة تسهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني. مشيرة إلى أن الاتحاد يحرص على فتح أبوابه أمام المبدعين المستوفين لشروط العضوية، إيماناً بدورهم في دعم الحركة الأدبية وتعزيز الحراك الثقافي، بما ينسجم مع رسالة الاتحاد وأهدافه في رعاية الأدباء والكتّاب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في برامجه ومبادراته الثقافية.