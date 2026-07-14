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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يبحث آفاق التعاون مع شمال مقدونيا

علي بن تميم وبورشو ألكسوف وكبار الحضور (من المصدر)
15 يوليو 2026 01:04

سكوبيه (الاتحاد)

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بحث وفد من مركز أبوظبي للغة العربية برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس المركز مع المسؤولين المعنيين بجمهورية شمال مقدونيا فرص التعاون الأكاديمي والثقافي، وآليات بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية والثقافية، وذلك في إطار التحضيرات لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، المقرر إقامته في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بما يسلط الضوء على ما تزخر به المنطقة من تنوع حضاري ولغوي وأدبي وفني.
وناقش الوفد خلال زيارته العاصمة سكوبيه فرص مشاركة دور النشر والمتاحف والمكتبات الوطنية والمؤسسات الثقافية المقدونية في فعاليات المعرض، ودعم تعليم اللغة العربية في الجامعات، وتشجيع حركة الترجمة والنشر، والتعاون في حفظ ورقمنة التراث الوثائقي.
واستهل الوفد لقاءاته بزيارة جامعة القديسين كيرلس وميثوديوس في العاصمة سكوبيه، حيث التقى الدكتور علي بن تميم الدكتور فلاديمير مارتينوفسكي، عميد كلية فقه اللغة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعة ومركز أبوظبي للغة العربية، وآليات تطوير برامج التبادل الأكاديمي، وإمكانية استحداث مسار أكاديمي لتدريس اللغة العربية في الجامعة.
وبحث الدكتور علي بن تميم مع ماريا جيورغوفا، الأمين العام لوزارة الثقافة والسياحة في جمهورية شمال مقدونيا سبل تعزيز التعاون الثقافي، وتشجيع دور النشر المقدونية على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، إضافة إلى بحث مشاركة المتاحف والمؤسسات الثقافية المقدونية في فعالياته، وتعزيز تبادل حقوق الترجمة والنشر، وتوسيع مشاركة المؤسسات الثقافية المقدونية في برامج وفعاليات أيام العربية.
وفي إطار التعريف بالإرث الحضاري والثقافي لجمهورية شمال مقدونيا، زار الوفد المتحف الأثري في العاصمة سكوبيه، والتقى ماجدالينا ماناشكوفا، مديرة المتحف، حيث اطّلع على مقتنيات المتحف، الذي يُعد أحد أبرز الصروح الثقافية في البلاد.

شمال مقدونيا
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
علي بن تميم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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