«حقوق النسخ» تستعرض تجربتها في الإدارة الجماعية

الشارقة (الاتحاد)

شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، بصفتها عضواً مراقباً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في اجتماعات الجمعيات العمومية للدول الأعضاء التي تضم ممثلين عن 194 دولة والتي عقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو.

واستعرضت الجمعية خلال مشاركتها التجربة الإماراتية في الإدارة الجماعية لحقوق النسخ أمام الوفود الرسمية والخبراء وصناع القرار من أنحاء العالم، ومبادراتها وجهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف وتعزيز الامتثال القانوني في استخدام المصنفات ودعم بيئة معرفية مستدامة تحفّز الإنتاج الإبداعي وتضمن التوازن بين إتاحة المعرفة وحماية حقوق أصحابها.

وأكد محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف أن الجمعية تواصل من خلال مشاركاتها الدولية العمل على تطوير نموذج إماراتي مبتكر في الإدارة الجماعية للحقوق يعكس طموح دولة الإمارات وريادتها في حوكمة الإبداع وصون المحتوى وتمكين أصحاب الحقوق من الاستفادة العادلة من أعمالهم.