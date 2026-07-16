«صيف الشارقة».. فعاليات عائلية بامتياز

الشارقة (وام)

تحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تقديم برنامج صيفي متكامل من خلال عروض صيف الشارقة 2026 يواكب تطلعات الزوّار والمقيمين ويعزِّز مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العائلية في المنطقة.وتشهد عروض صيف الشارقة 2026 إقبالاً لافتاً على مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة وسط سحوبات رقمية في مركز الواحة مول وسلسلة من المفاجآت المتواصلة لسكان وزوّار الإمارة حتى 15 سبتمبر المقبل مع تخفيضات تصل إلى 75% على مختلف المنتجات، وعروض خاصة على المطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية.

وأكد عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض صيف الشارقة تمثِّل نموذجاً ريادياً للشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة حيث تتضافر الجهود مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأكثر من 55 شريكاً لتقديم تجربة استثنائية تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن قطاع الاتصال والأعمال في الغرفة يحرص على توظيف أحدث الحلول الرقمية والابتكارات الذكية وفي مقدمتها تطبيق «عروض الشارقة» المطوَّر بتقنيات الواقع المعزّز لتعزيز تجربة المتسوقين وتسهيل مشاركتهم في السحوبات الرقمية مؤكداً أن هذا النهج التكاملي بين الشراكة المؤسسية والابتكار الرقمي يرسِّخ مكانة الشارقة وجهةً سياحية واقتصادية رائدة على الخارطة الإقليمية والعالمية.

وتقدّم حملة عروض صيف الشارقة 2026، الممتدة لأول مرة على مدار أكثر من 100 يوم متواصلة ما يزيد على 60 باقة ومنتجاً سياحياً صمِّمت لتقديم قيمة مضافة وتجارب استثنائية تتجاوز مفهوم التخفيضات التقليدية من خلال عروض الإقامة والضيافة وتجارب الترفيه إلى جانب المزايا الإضافية التي تثري تجربة الزوار طوال موسم الصيف.

ويتضمن البرنامج فعاليات وأنشطة تشمل العروض الحيّة وورش العمل والمخيمات الصيفية والأنشطة التفاعلية للأطفال إلى جانب المهرجانات الترفيهية والجوائز.

وإلى جانب فرص التسوق تتيح الحملة للزوّار استكشاف أبرز الوجهات والمعالم السياحية في إمارة الشارقة مثل جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، إلى جانب المتاحف والشواطئ والوجهات الطبيعية والسياحية المتنوعة، بما في ذلك مناطق الساحل الشرقي في خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، التي توفر أجواءً صيفية معتدلة وتجارب بحرية وطبيعية مميزة.