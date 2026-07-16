«الشارقة الدولي للناشرين» ينطلق 1 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الجديدة من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026 في مركز إكسبو الشارقة، قبيل انطلاق الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 4 نوفمبر، جامعاً ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء ضمن برنامج مهني يضم التدريب واجتماعات الأعمال الثنائية ومنحة للترجمة بقيمة 300 ألف دولار، إلى جانب «جائزة تكريم الناشرين»، حيث أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل حتى 25 أغسطس المقبل، على أن يتم إبلاغ المقبولين باعتماد مشاركتهم في 11 سبتمبر 2026.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تواصل الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الاستثمار في بناء منظومة معرفية متكاملة تعزز حضور الكتاب، وتدعم صناعة النشر بوصفها ركيزة أساسية في التنمية الثقافية وصناعة المستقبل، ويأتي مؤتمر الناشرين ضمن هذا التوجه، باعتباره منصة تجمع الخبرات والفرص والشراكات تحت سقف واحد».