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حكومة الفجيرة تبحث تنفيذ مشروع الأرشيف في الإمارة

جانب من الزيارة (من المصدر)
17 يوليو 2026 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث وفد من حكومة الفجيرة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، سبل تنفيذ مشروع الأرشيف في الإمارة، ضمن جهود حكومة الفجيرة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة الوثائق والأرشيف وفق أفضل الممارسات الوطنية.
واستعرض الجانبان آليات تنفيذ المشروع في مجالات الحوكمة والسياسات وإدارة المقتنيات والأرشفة الرقمية، بما يسهم في حفظ الذاكرة المؤسسية، ودعم التحول الرقمي والاستدامة.
واطلع الوفد على المتطلبات القانونية المنظمة لإدارة الوثائق، وبرنامج الزيارات الميدانية الذي ينفذه الأرشيف والمكتبة الوطنية للجهات الحكومية، إضافة إلى أبرز التوصيات المتعلقة بإنشاء وحدات متخصصة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وأرشفة الوثائق رقمياً، وتعزيز تأهيل الكوادر الوطنية.
وأكد الجانبان أهمية تمكين الكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية، ونشر ثقافة إدارة الوثائق والأرشيف بين موظفي الجهات الحكومية، بما يعزز الامتثال للمتطلبات القانونية، ويحافظ على الوثائق المؤسسية والوطنية، ويضمن استدامتها وإتاحتها للأجيال القادمة.
وتجول الوفد في مرافق الأرشيف والمكتبة الوطنية، شملت قاعتي الشيخ زايد بن سلطان والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، اللتين تضمان وثائق وصوراً تاريخية توثق محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات.

حكومة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبدالله ماجد آل علي
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