«أبوظبي للغة العربية» ينظم «فن كتابة وإدارة الحوار» في العين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، ومجلس العين للشباب، ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الدورة الثالثة من برنامج «فن كتابة وإدارة الحوار» خلال الفترة من 7 وحتى 9 يوليو، وتضمن البرنامج الذي استضافه بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، مجموعة جلسات اتّبعَت منهجية متكاملة جمعَت بين الجانب النظري وورش العمل التفاعلية، بإشراف متخصّصين في مجالات الإعلام، والثقافة، والتخطيط الاستراتيجي، من ذوي الخبرة المعتمدة في قيادة المبادرات الشبابية، وشهدت حضور جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، الذي ألقى كلمةً، وشارك في الجلسات الحوارية.

وضمّ البرنامج 26 مشاركاً، توزعوا على ثلاث جلسات يومية غطت أربعة محاور رئيسة شملت: كتابة وتصميم المحتوى الحواري، ومهارات مدير الجلسة، وإعداد وتخطيط الجلسات الحوارية، والتطبيق العملي وإدارة الجلسات، وتضمن كل محور مجموعة من المفاهيم، والأدوات التطبيقية المرتبطة بأهدافه، ما أسهم في تمكين المشاركين من فهم الأفكار المطروحة، وربطها ببعضها بصورة متكاملة ومتسلسلة، وأكسبهم المزيد من المعارف والمهارات المتعلّقة في تصميم وإدارة الجلسات الحوارية وفقاً لأفضل الممارسات الإعلامية المتّبعة.

ومن المقرر أن يتم تكريم المشاركين خلال حفل ختام أسبوع العين للشباب يوم 22 يوليو 2026.

واعتمدت آلية الجلسات على منهجية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، حظي الجانب النظري منها بنسبة 30%، والجانب التطبيقي بنسبة 70%. توزعت أعمال الجانب التطبيقي على مجموعة من ورش العمل التفاعلية، وتطبيقات المحاكاة الواقعية لجلسات حوارية، وتمارين عملية فردية وجماعية. أعقب ذلك إجراءات التحكيم والتقييم المباشر للمشاركين الذين تمّ تقسيمهم إلى مجموعات عمل، ليتاح لهم تطبيق تمارين عملية في كل جلسة. فيما استهدفت جلسات الجانب النظري مناقشة الأطر الأساسية لفن كتابة وإدارة الحوار، وهي: مدخل إلى فن الحوار، والتحضيرات للجلسات الحوارية، وكيفية بناء محتوى الجلسة، وأساليب صياغة الأسئلة، وإدارة النقاش، والتعامل مع مجريات الحوار، وحضور وجاهزية مدير الجلسة، وإدارة الجمهور والمواقف المفاجئة وما تتطلبه من سرعة بديهة.