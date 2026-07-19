العلامة التجارية لـ"سامسونج" تصل إلى 97.4 مليار دولار هذا العام

أفادت شركة استشارات بريطانية اليوم بأن قيمة العلامة التجارية لمجموعة "سامسونج" بلغت 97.4 مليار دولار أميركي هذا العام، لتحتل المرتبة الثامنة بين كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.

وسجلت قيمة مجموعة "سامسونج" زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالتقدير السابق للعام الماضي البالغ 89.4 مليار دولار، وفقا لشركة "براند فاينانس"، وهي شركة استشارية عالمية متخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وظلت "سامسونج"، التي تراجعت مرتبتها بمقدار مرتبة واحدة عن العام السابق، العلامة التجارية الكورية الجنوبية الوحيدة ضمن المراكز العشرة الأولى.

واحتلت شركة "إس كيه هاينكس" المرتبة 28، مرتفعة بمقدار مرتبة واحدة عن العام السابق، بينما تراجعت مجموعة "إل جي" بمقدار 8 مراكز لتحتل المرتبة 44؛ في حين احتلت شركة "كوبانغ"، وهي عملاق التجارة الإلكترونية المدرجة في البورصة الأميركية والتي تحقق أكثر من 90% من إيراداتها في كوريا الجنوبية، المرتبة 49، متراجعة بمركز واحد عن العام السابق.

ونالت شركة "نايفر"، المشغلة لمحرك البحث الرائد في كوريا الجنوبية، المرتبة 95، مرتفعة 5 مراكز عن العام السابق.

واستحوذت الولايات المتحدة على 46 علامة تجارية من بين أفضل 100 علامة تجارية، تلتها الصين واليابان بـ 25 و9 علامات تجارية على التوالي.

واحتلت شركة "آبل" المرتبة الأولى بقيمة بلغت 607.6 مليار دولار؛ تلتها شركات "مايكروسوفت"؛ و"جوجل"؛ و"أمازون" على التوالي.