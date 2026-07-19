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عطل يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"

عطل يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"
19 يوليو 2026 13:38

تعرضت شبكتا التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيسبوك" ​التابعتان لـ"ميتا" لأعطال، اليوم الأحد، وأبلغ مستخدمون ⁠عن مشكلات مع كل ​من التطبيق والموقع.

إذ ذكر موقع ⁠داون ​ديتكتور، المعني بتتبُّع انقطاع وأعطال الخدمة عبر الإنترنت، أن 4808 بلاغات ‌قدّمها مستخدمون لفيسبوك في الولايات المتحدة حتى الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، وواجه 63 ​بالمئة من المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الموقع الإلكتروني.

فيما قدّم مستخدمون لإنستجرام في الولايات المتحدة 2829 بلاغاً ​آخر بعد أن واجهوا مشكلات مع التطبيق حتى الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، اليوم ​الأحد.

المصدر: وكالات
فيسبوك
إنستجرام
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