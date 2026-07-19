عطل يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"

تعرضت شبكتا التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيسبوك" التابعتان لـ"ميتا" لأعطال، اليوم الأحد، وأبلغ مستخدمون عن مشكلات مع كل من التطبيق والموقع.
إذ ذكر موقع داون ديتكتور، المعني بتتبُّع انقطاع وأعطال الخدمة عبر الإنترنت، أن 4808 بلاغات قدّمها مستخدمون لفيسبوك في الولايات المتحدة حتى الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، وواجه 63 بالمئة من المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الموقع الإلكتروني.
فيما قدّم مستخدمون لإنستجرام في الولايات المتحدة 2829 بلاغاً آخر بعد أن واجهوا مشكلات مع التطبيق حتى الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، اليوم الأحد.