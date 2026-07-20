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التعليم والمعرفة

9 كتب جديدة ضمن إصدارات «العربية للمسرح»

غلاف كتاب أسماء الثابت (من المصدر)
20 يوليو 2026 14:28

محمد عبدالسميع (أبوظبي)
أعلنت الهيئة العربية للمسرح رفد المكتبة المسرحية العربية بتسعة إصدارات جديدة، وذلك ضمن مشروعها الاستراتيجي الهادف إلى إغناء المحتوى المعرفي والمسرحي باللغة العربية. وتوزعت المطبوعات بين ثمانية كتب أُدرجت ضمن «سلسلة دراسات»، وإصدار واحد جاء ضمن «سلسلة نصوص». تضمنت السلسلة كتابين يسلطان الضوء على الحراك المسرحي في سلطنة عُمان؛ الأول بعنوان «المسرح العماني في مواجهة الإرهاب.. قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف»، وهو بحث مشترك بين الدكتور سعد محمد علي التميمي والدكتور سعيد بن محمد السيابي، ويرصد الكتاب من خلال 160 صفحة آليات تمثيل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي العُماني، عبر قراءة تحليلية عميقة لأربع مسرحيات. أما المطبوع العُماني الثاني بعنوان «مواء القطة.. أبواب السرد المتشابكة» للكاتب هلال البادي. وتقدم الدراسة رؤية نقدية تسعى إلى تسليط الضوء على النصوص المسرحية بوصفها نصوصاً أدبية قائمة بذاتها. وفي سياق القراءات النقدية الفكرية، أصدرت «الهيئة» ضمن سلسلة الدراسات للباحث الدكتور حاتم التليلي محمودي، كتاب «كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية». ورفدت الباحثة أسماء ثابت السلسلة بعنوان «الصوت منهجاً إلى فن الأداء.. منهج كريستين لنكليتر مثالاً»، حيث تلخص فيه رحلتها البحثية حول هذا المنهج، وتكشف كيف بات ركيزة أساسية تعتمد عليها معظم كليات وجامعات المسرح في الولايات المتحدة وأوروبا لبناء الأداء الصوتي للممثل.

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