«منصة للتوزيع» تسجّل حضورها الأول في «هونغ كونغ للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تسجّل «منصة للتوزيع» حضورها الدولي الأول في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، في خطوة تعكس طموحها إلى نقل الكتاب الإماراتي والعربي نحو فضاءات أوسع من الانتشار والتأثير في الأسواق الآسيوية والعالمية.وتقدم الشركة خلال مشاركتها 800 كتاب تضم 244 عنواناً صادرة عن 50 دار نشر إماراتية، متيحةً للزوّار والمهنيين إطلالةً واسعة على تنوُّع الإنتاج المعرفي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرصة مميزة لاقتناء أحدث إبداعات الكُتّاب والمؤلفين على مستوى المنطقة. ويُعَدُّ المعرض الذي ينظمه مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2026 في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، منصة آسيوية بارزة تجمع الناشرين والمؤلفين وصنّاع المحتوى والقراء، وتفتح المجال أمام تبادل معرفي وثقافي واسع. وتسعى «منصة للتوزيع» من خلال هذه المشاركة إلى دعم الناشرين وصُنّاع الكتاب في دولة الإمارات وتمكينهم من الانتشار خارج حدود المنطقة عبر بناء شراكات نوعية مع الناشرين والموزعين في آسيا، واستكشاف قنوات جديدة للتوزيع وتبادل الحقوق، ما يسهم في تعزيز حضور الكتاب العربي وتنافسيته على الصعيد العالمي. وحول هذه المشاركة، قال راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع: «تمثّل مشاركتنا الأولى في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب خطوة استراتيجية تعكس طموحنا لتطوير سوق الطباعة والنشر والتوزيع في دولة الإمارات والعالم العربي، وتحويل الفرص التي تتيحها مثل هذه المعارض إلى شراكات طويلة الأمد وجسور مستدامة تربط بين الناشر الإماراتي والعالم». مضيفاً، انطلاقاً من أهمية التوزيع كركيزة أساسية في نمو صناعة النشر واستدامتها، نواصل تطوير شبكة علاقاتنا الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الكتاب الإماراتي للانتشار والتأثير عالمياً. ومن خلال مشاركتنا في هذا الحدث الدولي المرموق، نؤكد التزام الشركة بدورها كشريك في دعم الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات، والمساهمة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة النشر. وتؤكد هذه المشاركة توجه شركة منصة للتوزيع نحو بناء حضور دولي فاعل يرتكز على توسيع قنوات الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نمو قطاع النشر الإماراتي وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.