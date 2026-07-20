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العربية بوصفها بنيةً حضارية ركيزة كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026

العربية بوصفها بنيةً حضارية ركيزة كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026
20 يوليو 2026 16:48

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية يومي 20 و21 سبتمبر 2026 في منارة السعديات بأبوظبي، حيث: «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي» تقود السردية الاستراتيجية للكونغرس. ويواصل الكونغرس، منذ انطلاقه، توسيع آفاق الحوار ليتجاوز تعزيز اللغة العربية بوصفها لغة للإبداع، إلى استكشاف دورها الأساسي في تمكين الابتكار، وإنتاج المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية، والنمو الاقتصادي. ومن خلال شعار هذا العام، يستعرض الكونغرس كيف يفتح الاستثمار الاستراتيجي في اللغة العربية، باعتبارها ركيزةً أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، آفاقاً جديدة في مجالات الثقافة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، بما يعزز تنافسية اللغة العربية في العصر الرقمي ويرسخ حضورها في منظومة الاقتصاد الإبداعي العالمية. يجمع برنامج الكونغرس، الممتد على مدار يومين، نخبة من صناع السياسات، والأكاديميين، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، والمبدعين، وقادة القطاعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء العالم، لاستشراف التوجهات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، ورسم ملامح مستقبل اللغة العربية في التطور الرقمي المتسارع واتساع نطاق التواصل العالمي. وسيُعلن قريباً عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك البرنامج الكامل للكونغرس، وقائمة المتحدثين، وآلية التسجيل، إلى جانب المزيد من التفاصيل المتعلقة بجلساته ومحاوره الرئيسة.

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