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التعليم والمعرفة

بدور القاسمي: الفاية منصة تـثري المعرفة الإنسانية

بدور القاسمي: الفاية منصة تـثري المعرفة الإنسانية
21 يوليو 2026 13:11

الشارقة (الاتحاد)
أرست الشارقة مرحلة جديدة في مسيرة موقع الفاية بعد عام على إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو بوصفه الموقع العربي الوحيد المُدرج خلال الدورة الـ 47، عنوانها تحويل الاعتراف الدولي إلى برنامج عمل طويل الأمد، يعزز البحث العلمي، ويحمي الموقع ويوسع حضوره العالمي.

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وأطلقت الإمارة، خلال عام واحد، سلسلة من المبادرات المؤسسية والعلمية شملت إنشاء مكتب متخصص للتراث العالمي، وإطلاق برنامج «منحة الفاية للبحوث» بقيمة مليوني درهم، واستقطاب مشاريع بحثية إلى جانب تطوير تجربة الزوار. وبمناسبة مرور عام على الإدراج، أتاحت هيئة الشارقة للآثار للجمهور مشاهدة الفيلم الوثائقي الرسمي لموقع الفاية عبر موقعه الإلكتروني https://jebelfaya.ae/ar/alfaya/.
 ويروي الفيلم بمشاركة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة موقع الفاية للتراث العالمي، وعدد من علماء الآثار والباحثين قصة الموقع الممتدة لأكثر من 210 آلاف عام والمسيرة العلمية التي أسهمت في ترسيخ مكانته بين أهم مواقع ما قبل التاريخ في العالم.
وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يمثل مرور عام على إدراج الفاية على قائمة التراث العالمي مناسبة نستحضر فيها ثمرة سنوات طويلة من البحث والعمل المشترك، لكنه في الوقت نفسه يفتح أمامنا مسؤولية أكبر تجاه المستقبل، فقيمة هذا الإدراج لا تقاس بالاعتراف الدولي وحده بل بما يتيحه من فرص لمواصلة البحث العلمي، وتعزيز أعمال الحفظ والصون وتوسيع المعرفة التي يقدمها الموقع للعالم عن تاريخ الإنسان». وأضافت أنه منذ الإدراج عملنا على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتعليم والتعاون الدولي وإدارة الموقع، وفق أفضل الممارسات العالمية، حتى يبقى موقع الفاية مصدراً حياً للاكتشاف، ومنصة تسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وإرثاً عالمياً محفوظاً للأجيال المقبلة.
من جانبه، قال عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «ركزت الشارقة من خلال هذه المرحلة على بناء منظومة متكاملة لإدارة الموقع وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن أن يبقى موقع الفاية موقعاً يضيف إلى المعرفة الإنسانية لا موقعاً يكتفي بعرض تاريخه. وجاء إطلاق مكتب التراث العالمي، وبرنامج منحة الفاية للبحوث ترجمة لهذا التوجه الذي ينظر إلى الموقع بوصفه مشروعاً علمياً مستمراً يخدم الباحثين، ويدعم حماية الموقع وإدارته وفق أعلى المعايير».


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