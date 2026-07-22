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التعليم والمعرفة

برعاية شما بنت محمد بن خالد.. «عين الثريا» تعقد فعالياتها في منطقة العين

برعاية شما بنت محمد بن خالد.. «عين الثريا» تعقد فعالياتها في منطقة العين
22 يوليو 2026 10:44

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، تنظم إدارة منصة الثريا النسخة الأولى من «عين الثريا» خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وتقام فعاليات المعرض في متحف العين وواحة العين، في تعاون يجمع منصة الثريا ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وإيجل هيلز.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن إطلاق «عين الثريا» يمثل امتداداً لمسيرة المنصة في أبوظبي، وتجسيداً لرؤية طموحة تعزز الحراك الثقافي والإبداعي وتوسع نطاق الأثر المجتمعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تستهدف ترسيخ بيئة حاضنة للمواهب والمبادرات الإبداعية، وتعزيز الشراكات الداعمة للتنمية الثقافية المستدامة.

وأوضحت سعادة الدكتورة موزة البادي، نائب رئيس مجلس إدارة منصة الثريا، أن التوسع نحو منطقة العين يعكس نجاح التجربة في أبوظبي، ويجسد الثقة الكبيرة التي اكتسبتها المنصة من شركائها الاستراتيجيين والمؤسسات الداعمة، الذين أسهموا في بناء قصة نجاحها وترسيخ مكانتها عاماً بعد عام، عبر دعم المبادرات النوعية في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية المجتمعية.

ويأتي إطلاق «عين الثريا» امتداداً لمسيرة النجاح التي حققتها المنصة في أبوظبي، حيث رسخت حضورها منصة رائدة تجمع بين الثقافة والإبداع والأعمال، وأسهمت في بناء شبكة واسعة من الشراكات المؤسسية النوعية، واستقطاب نخبة من المبدعين ورواد الأعمال والجهات الثقافية والمجتمعية. ويأتي التوسع إلى منطقة العين في إطار توجه المنصة لتوسيع نطاق حضورها الثقافي والمجتمعي، ولما تمثله منطقة العين من عمق حضاري وثقافي وحضور مجتمعي متميز. 

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وخلال مسيرتها في أبوظبي، استقطبت المنصة آلاف الزوار والمشاركين، ونجحت في دعم مشاريع إبداعية وثقافية متنوعة، إلى جانب تعزيز فرص التعاون بين المؤسسات والأفراد، ما جعلها نموذجاً فاعلاً في تنشيط الحراك الثقافي وترسيخ مفهوم الشراكات المستدامة.

وأكدت إدارة المنصة أن شراكتها الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض تمثل محطة محورية في مسيرتها، وتعكس رؤية مشتركة لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للثقافة والإبداع والابتكار. 

وستقدم «عين الثريا» برنامجاً يتضمن فعاليات ثقافية وإبداعية وتجارب تفاعلية، إلى جانب تسليط الضوء على المواهب الوطنية والمشروعات الإبداعية، واستقطاب العلامات التجارية ورواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون بين مختلف القطاعات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شما بنت محمد بن خالد
متحف العين
العين
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