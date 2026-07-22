«مهرجان أبوظبي 2026» يواصل فعالياته أكتوبر القادم ببرنامج فني حافل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من «مهرجان أبوظبي» في العاصمة خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 19 ديسمبر 2026، تحت شعار «حكمة الثقافة». ويحتفي المهرجان هذا العام بدولة الإمارات باعتبارها نموذجاً حياً يجسّد حكمة الثقافة، ومنصة عالمية للحوار والتبادل الثقافي. ويأتي البرنامج الرئيسي في العاصمة امتداداً للنجاح المتواصل الذي حققه برنامج «مهرجان أبوظبي» في الخارج، والذي استقطب أكثر من 142 ألف زائر عبر الولايات المتحدة الأميركية وكوريا والنمسا وإسبانيا ولبنان حتى الآن هذا العام. وتؤسّس هذه الإنجازات الدولية البارزة لمرحلة جديدة من فعاليات المهرجان المرتقبة في أبوظبي. وستجمع فعاليات المهرجان نخبة من المؤسسات الثقافية في الإمارات، إلى جانب المواهب الإماراتية والفنانين العالميين، عبر برنامج متنوّع يشمل عروض الأوركسترا والجاز والباليه والأداء والأمسيات الموسيقية والإنتاجات الفنية الكبرى، تستضيفها كبريات الصروح الثقافية بمختلف أنحاء أبوظبي. وستدشن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة موسم مهرجان أبوظبي 2026 بأمسية سيمفونية مميزة في الاتحاد أرينا يوم 10 أكتوبر، بقيادة فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي، أحد أبرز المواهب الشابة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، في أمسية افتتاحية تحتفي بالتميّز الفني للمواهب الوطنية وفناني الإمارات. وتأكيداً على التزامه بتقديم أبرز التجارب الفنية العالمية في أبوظبي، يستضيف «مهرجان أبوظبي» هانز زيمر، أحد أشهر مؤلفي الموسيقى التصويرية ومنتجي الموسيقى في عصرنا، في عرض ضخم يقام في الاتحاد أرينا يوم 13 نوفمبر. ويعيد العرض تقديم أشهر أعماله السينمائية في صياغات موسيقية فريدة تجمع بين القوة الأوركسترالية والمؤثرات الإلكترونية، ليشكّل محطة رئيسية بارزة في الأجندة الثقافية للعاصمة. وبالتوازي مع البرنامج الفني، واحتفالاً بإعلان الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة، يواصل المهرجان تقديم مبادراته المجتمعية والتعليمية، بهدف تعزيز وصول المدارس والشباب والعائلات إلى الفنون والثقافة والموسيقى. وسيستقبل المهرجان في نوفمبر «بينالي الأطفال»، أول بينالي فني مخصص للأطفال في الهواء الطلق في العالم العربي. ويأتي البرنامج، الذي يأتي ضمن احتفالية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالعام 2026 «عاماً للأسرة» أيضاً، ليحتفي بروابط الأسرة وقيم التلاحم والإبداع المشترك عبر الفنون. وسيشارك الأطفال في ابتكار أعمال فنية بالتعاون مع فنانين مدربين باستخدام مواد مستدامة، حيث سيتم عرض إبداعاتهم في أرجاء حديقة أم الإمارات طوال شهر نوفمبر 2026. ويجسّد برنامج المهرجان لعام 2026، الذي يقام تحت شعار «حكمة الثقافة»، روح التبادل الثقافي التي شكّلت جوهر رسالة مهرجان أبوظبي منذ انطلاقته عام 2004، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام 1996. للاطلاع على البرنامج الكامل للعروض التي يستضيفها المهرجان في العاصمة أبوظبي، ولحجز التذاكر، يرجى زيارة: www.abudhabifestival.ae.