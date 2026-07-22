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«دبي للثقافة» تفتح باب «إقامة الاستوديو الإبداعي» لدعم الإنتاج الثقافي في حي الشندغة

«دبي للثقافة» تفتح باب «إقامة الاستوديو الإبداعي» لدعم الإنتاج الثقافي في حي الشندغة
22 يوليو 2026 19:07

دبي (وام)
أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، دعوة مفتوحة للمشاركة في برنامج «إقامة الاستوديو الإبداعي»، الذي يوفر مساحات عمل مجانية في حي الشندغة التاريخي، بهدف دعم الممارسة الإبداعية والبحث والإنتاج الفني، وتعزيز استدامة القطاع الثقافي، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع. ويستهدف البرنامج، الذي تدعمه منصة «سكة»، الاستوديوهات والمجموعات والمبادرات الثقافية العاملة في مجالات الفنون البصرية والتصميم والعمارة والتقنيات الإبداعية وغيرها من الصناعات الثقافية والإبداعية، ويوفر للمشاركين بيئة ملهمة تسهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز التفاعل مع المجتمع من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وأنشطة مفتوحة للجمهور. وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن البرنامج يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئات عمل محفزة تتيح للمبدعين تطوير مشاريعهم وبناء شراكات مهنية، إلى جانب تحويل المواقع التراثية إلى منصات إنتاج ثقافي تسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز استدامة القطاع. وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى 27 يوليو الجاري، على أن تخضع المشاريع للتقييم وفق معايير تشمل جودة الفكرة، وقابليتها للتنفيذ، وأثرها في تنمية المواهب الناشئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

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