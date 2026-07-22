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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مبادرة «المجالس الثقافية»

حمد المطيري ومريم المزروعي خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
23 يوليو 2026 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية، مبادرة «المجالس الثقافية»، الهادفة إلى تعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالإنتاج الفكري، وذلك باستضافة جلسة حوارية ناقشت كتاب «التطور التاريخي لتعليم المرأة في الإمارات.. أبوظبي نموذجاً» للباحثة مريم سلطان المزروعي، المتخصصة في التاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية.
وأدار الجلسة وليد غيلان، بحضور الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، حيث استعرضت أبرز محاور الكتاب الذي يوثق الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم تعليم المرأة وتمكينها، انطلاقاً من إيمانه بأن التعليم حق للجميع، وأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن.
وسلطت الجلسة الضوء على واقع تعليم المرأة قبل قيام الاتحاد، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي واجهت تعليم الفتيات، إلى جانب الدور المؤثر للشيخة سلامة بنت بطي، رحمها الله، في ترسيخ قناعة الشيخ زايد بأهمية تعليم المرأة وتمكينها.
كما تناولت الجهود التي بذلها الشيخ زايد لفتح أبواب المدارس أمام الفتيات، وتشجيع الأسر على إلحاق بناتها بالتعليم، ما أسهم في ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس وظهور كفاءات نسائية أسهمت في مسيرة التنمية الوطنية، إضافة إلى ترسيخ حق المرأة في التعليم عبر الأطر الدستورية والتشريعية، والتوسع في التعليم العالي والبعثات الدراسية.
وأوضحت مريم سلطان المزروعي أن الكتاب يتتبع التحولات التاريخية في مكانة المرأة وتعليمها في أبوظبي والعين، موضحة أن التعليم منح المرأة الثقة بالنفس، ومهد الطريق أمامها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية إلى جانب الرجل.

المجالس الثقافية
الأرشيف والمكتبة الوطنية
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حمد المطيري
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