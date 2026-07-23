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التعليم والمعرفة

«أسوار» يطلق أولى دورات «الإقامة الفنية»

جانب من البرامج الفنية للمركز (أرشيفية)
24 يوليو 2026 01:12

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أطلق مركز أسوار للفنون أولى دورات برنامج الإقامة الفنية، مستضيفاً في نسخته الافتتاحية الفنانة الشيخة فدا بنت عبدالله القاسمي، ضمن إقامة تمتد ثلاثة أشهر، ويهدف البرنامج إلى احتضان الفنانين في بيئة متخصصة تتيح لهم تطوير مشاريعهم الإبداعية عبر البحث والتجريب والإنتاج، بما يسهم في بناء تجارب فنية راسخة، وتعزيز حضور الفن الإماراتي في المشهد الثقافي المحلي.

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وتعد الشيخة فدا بنت عبدالله القاسمي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة الشارقة، من الوجوه الفنية الشابة التي تمتلك رؤية بصرية معاصرة، حيث تعمل خلال فترة الإقامة على تطوير مشروعها الفني من خلال البحث والممارسة اليومية، وإنتاج أعمال جديدة تعكس تطور تجربتها الإبداعية.
وقال سالم الجنيبي، مؤسس المركز: «يسعدنا في مركز أسوار للفنون إطلاق برنامج الإقامة الفنية للمرة الأولى، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير بيئة إبداعية تحتضن الفنان الإماراتي وتمنحه المساحة اللازمة للتجريب والبحث وإنتاج أعمال فنية جديدة».
وأكدت الدكتورة نهى فران، مؤسسة المركز، أن البرنامج يمثل أحد أهم المبادرات الأكاديمية التي يتبناها المركز، مشيرة إلى أنه صُمم ليقدم نموذجاً متكاملاً للإقامة الفنية يجمع بين البحث العلمي والممارسة التطبيقية. وقالت: «الإقامة الفنية أصبحت تجربة أكاديمية متكاملة تتيح للفنان بناء مشروعه انطلاقاً من البحث، والتحليل، والتجريب، وصولاً إلى الإنجاز الفني. ولذلك يقوم برنامج أسوار على مسارين متكاملين؛ الأول بحثي يركز على تطوير المفاهيم والخلفيات النظرية للمشروع الفني، والثاني تطبيقي يمنح الفنان الوقت والأدوات اللازمة لتحويل أفكاره إلى أعمال فنية مكتملة».
وأعربت الشيخة فدا بنت عبدالله القاسمي، عن سعادتها بالمشاركة في أولى دورات البرنامج، مؤكدة أن الإقامة الفنية تمثل فرصة استثنائية للتفرغ للبحث والإنتاج ضمن بيئة احترافية. وقالت: «البرنامج يوفر مساحة حقيقية للتأمل والتجريب وتطوير الأفكار ضمن بيئة تحتضن الإبداع وتدعم الحوار الفني، وأتطلع إلى استثمار التجربة في تطوير مشروعي الفني، والاستفادة من الإشراف الأكاديمي والنقاشات المستمرة التي تثري التجربة الإبداعية». 
وسيختتم البرنامج بمعرض فني يقدم مخرجات الإقامة، ويستعرض الأعمال التي أنجزتها الفنانة خلال فترة البرنامج، بما يعكس أثر الإقامات الفنية في تطوير التجارب الإبداعية، وتعزيز الحوار الثقافي، وترسيخ ثقافة البحث الفني بوصفها ركيزة أساسية في الإنتاج الثقافي.

الإمارات
الشارقة
الإقامة الفنية
مركز أسوار للفنون
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