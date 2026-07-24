الاتحاد الأوروبي يغرّم جوجل 890 مليون يورو

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، غرامتين على شركة "جوجل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار).

وغرّم التكتّل المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "جوجل فلايتس" للرحلات الجوية أو "جوجل هوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "جوجل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي".

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين "بعد هذا القرار، نريد ضمان وجود مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار أيضاً".