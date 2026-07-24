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الصين تطلق قمراً اصطناعياً لنقل البيانات وتتبع المركبات الفضائية

أرشيفية
24 يوليو 2026 09:09

أطلقت الصين بنجاح، يوم الخميس، قمراً اصطناعياً جديداً لنقل البيانات، إلى مداره، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن القمر الاصطناعي "تيانليان II-06" أُطلق الساعة الثامنة مساءً -بتوقيت بكين- على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي"، ودخل مداره المخطط له.

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ويُستخدم القمر "تيانليان II-06" بشكل أساسي لتوفير خدمات نقل البيانات والقياس عن بُعد والتتبع والتحكم للمركبات الفضائية المأهولة مثل سفن الفضاء ومحطات الفضاء، والأقمار الاصطناعية المخصصة لرصد الموارد والتي تدور في المدار الأرضي المتوسط والمنخفض، وسيوفر الدعم بخدمات القياس عن بُعد والتتبع والتحكم اللازم لعمليات إطلاق المركبات الفضائية.

المصدر: وام
الفضاء
الصين
القمر الاصطناعي
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