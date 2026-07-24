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التعليم والمعرفة

انطلاق دورة عناصر العرض المسرحي في كلباء

جانب من فعاليات دورة سابقة (من المصدر)
25 يوليو 2026 00:58

محمد عبدالسميع (الاتحاد)

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انطلقت أمس، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة عناصر العرض المسرحي»، البرنامج التدريبي الذي تنظمه دائرة الثقافة، بهدف تأهيل هواة المسرح وإكسابهم المهارات المعرفية والعملية اللازمة لإعداد وإنتاج العروض المسرحية القصيرة.
وتضم الدورة ثلاث ورش تدريبية متخصصة في السينوغرافيا والإخراج والتمثيل.
بدأت الدورة أعمالها بورشة «السينوغرافيا»، التي يقدمها السينوغراف الدكتور علي السوداني، وتستمر 10 أيام، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقية حول النظامين الصوتي والضوئي للخشبة، وآليات تحليل النصوص المسرحية وتحويلها إلى رؤى سينوغرافية، من خلال توظيف عناصر الإضاءة والكتل والحركة واللون والفراغ برؤية جمالية ودلالية.
وتتواصل فعاليات الدورة بمحاضرة «تجربتي في توظيف السينوغرافيا» للمخرج عبدالرحمن الملا في 3 أغسطس، وورشة «التمثيل» للفنان عصام السيد في 4 أغسطس، ومحاضرة «تجربتي التمثيلية» للفنان عبدالله مسعود في 14 أغسطس، وتُختتم بورشة «الإخراج» للفنان الدكتور جمال ياقوت، ومحاضرة «تجربتي الإخراجية» للفنان محمد العامري في 25 أغسطس.

عناصر العرض المسرحي
الإمارات
كلباء
المركز الثقافي
المركز الثقافي بكلباء
دائرة الثقافة
العروض المسرحية
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