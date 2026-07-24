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التعليم والمعرفة

«الثقافة» وحكومة الفجيرة تتابعان ملف إدراج «وادي الوريعة» في «قائمة التراث»

وفد الدولة خلال المشاركة في لجنة التراث العالمي بـ«اليونسكو» (وام)
25 يوليو 2026 00:58

الفجيرة (وام)

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تشارك وزارة الثقافة وحكومة الفجيرة في اطار متابعة ملف ترشيح محمية وادي الوريعة للادراج ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي التابعة لليونيسكو في أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، التي تُعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المختصين في مجالات التراث الطبيعي والثقافي.
وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع نظر لجنة التراث العالمي في ملف ترشيح محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة للإدراج على قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس المكانة البيئية والثقافية للمحمية، وما تتمتع به من تنوع بيولوجي وجيولوجي فريد على المستويين الإقليمي والدولي.

وادي الوريعة
محمية وادي الوريعة
محمية وادي الوريعة بالفجيرة
حكومة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
وزارة الثقافة
قائمة التراث العالمي
التراث العالمي
لجنة اليونسكو
اليونسكو
منظمة اليونسكو
قائمة اليونسكو للتراث العالمي
لجنة التراث العالمي
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