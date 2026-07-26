"اليونسكو" تضيف شواطئ نورماندي بفرنسا وجبل أوليمبوس باليونان إلى قائمة التراث العالمي

جرى إضافة شواطئ إنزال قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الواقعة في نورماندي بشمال فرنسا، وجبل أوليمبوس الشهير في اليونان، إلى قائمة التراث العالمي، اليوم الأحد، وذلك خلال اجتماع لجنة تابعة للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، لمراجعة عشرات الترشيحات.

كما أدرجت اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تعقد اجتماعاتها في بوسان بكوريا الجنوبية حتى يوم الأربعاء المقبل، على قائمة التراث العالمي، العاصمتين اليابانيتين القديمتين أسوكا وفوجيوارا الأثريتين، ومنطقة بوما-بادينجيلو للهجرة في جنوب السودان، وهي أول موقع في جنوب السودان يضاف إلى قائمة التراث العالمي.

وذكر المجلس الدولي للمعالم والمواقع، الذي يعمل على تقييم الطلبات المقدمة إلى لجنة التراث، أن هذه المواقع تضم آثارا واسعة النطاق.

كما دعا المجلس الدولي للمعالم والمواقع إلى تعزيز جهود الرصد والحفظ في هذه المواقع، حيث أُشار إلى التهديدات المُحتملة بسبب السياحة، وتغير المناخ، وارتفاع منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى تطوير مزارع للرياح بالقرب من هذه المناطق.