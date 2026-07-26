الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"اليونسكو" تضيف شواطئ نورماندي بفرنسا وجبل أوليمبوس باليونان إلى قائمة التراث العالمي

سياح يزورون قلعة بيربرتوس في بلدية دويلاك-سو-بييربرتوز، جنوب فرنسا
26 يوليو 2026 16:26

جرى إضافة شواطئ إنزال قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الواقعة في نورماندي بشمال فرنسا، وجبل أوليمبوس الشهير في اليونان، إلى قائمة التراث العالمي، اليوم الأحد، وذلك خلال اجتماع لجنة تابعة للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، لمراجعة عشرات الترشيحات.

كما أدرجت اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تعقد اجتماعاتها في بوسان بكوريا الجنوبية حتى يوم الأربعاء المقبل، على قائمة التراث العالمي، العاصمتين اليابانيتين القديمتين أسوكا وفوجيوارا الأثريتين، ومنطقة بوما-بادينجيلو للهجرة في جنوب السودان، وهي أول موقع في جنوب السودان يضاف إلى قائمة التراث العالمي.

أخبار ذات صلة
حرائق الغابات تهدد مدينة كبيرة في فرنسا
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء

وذكر المجلس الدولي للمعالم والمواقع، الذي يعمل على تقييم الطلبات المقدمة إلى لجنة التراث، أن هذه المواقع تضم آثارا واسعة النطاق.

كما دعا المجلس الدولي للمعالم والمواقع إلى تعزيز جهود الرصد والحفظ في هذه المواقع، حيث أُشار إلى التهديدات المُحتملة بسبب السياحة، وتغير المناخ، وارتفاع منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى تطوير مزارع للرياح بالقرب من هذه المناطق.

 

المصدر: وكالات
اليونسكو
فرنسا
إنزال النورماندي
قائمة التراث العالمي
اليونان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
اليوم 18:30
تعرف على هدية ميسي الأخيرة لزملائه في المنتخب!
الرياضة
تعرف على هدية ميسي الأخيرة لزملائه في المنتخب!
اليوم 18:30
"الإمارات الصحية" تعلن توفير علاج مبتكر وطويل المفعول لمرض الفصام
علوم الدار
"الإمارات الصحية" تعلن توفير علاج مبتكر وطويل المفعول لمرض الفصام
اليوم 18:24
رئيس وزراء إسبانيا يحذّر من "ساعات عصيبة" جراء الحرائق
الأخبار العالمية
رئيس وزراء إسبانيا يحذّر من "ساعات عصيبة" جراء الحرائق
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©