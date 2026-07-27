محمد عبدالسميع (الشارقة)

استهلت بالمركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات «دورة عناصر العرض المسرحي» الثالثة عشرة، بورشة «السينوغرافيا» التي يشرف عليها السينوغراف العراقي الدكتور علي السوداني. اشتمل برنامج الورشة على مدخل وتعريفات حول مفهوم السينوغرافيا المسرحية وشخصية السينوغراف وخصوصية مهنته ودوره المتكامل مع المخرج في صياغة العرض المسرحي وتشكيل معناه وبناء إدراك المتلقي. واستعان المُشرف بجهاز عرض الصور (البروجكتور)، وناقش مع المتدربين مجموعة من النماذج السينوغرافية، مبرزاً عناصر هندستها وخاماتها ومذاهبها الفنية تمهيداً للتدريبات التطبيقية التي ستتوالى في الأيام التالية للورشة، والتي تختتم بمشاريع اختبارية للمشاركين. وأكد علي السوداني في حديثه للمتدربين أن ورشته، التي تستمر يومياً إلى الثاني من أغسطس المقبل، تقوم على فكرة أن قوة السينوغرافيا تكمن في كيفية تنمية العلاقات بين أدوات العرض لا بكميتها، مشيراً إلى أنه يمكن للخامات نفسها أن تنتج رؤى بصرية مغايرة متى ما اختلفت منهجية السينوغراف وطريقته في هندسة الفراغ وتحريك الكتلة وجسد الممثل على المسرح، ومبيناً أن التدريبات ستمكّن المشاركين من تجريب مجموعة من الخيارات السينوغرافية اعتماداً على الأدوات ذاتها. كما أشار السوداني إلى أن خطة الورشة ستعتمد على نظام الفرق المصغرة للمنتسبين «لقراءة النص بصرياً وتحويله إلى تصورات فضائية ومخططات هندسية» من خلال توظيف العناصر البسيطة والمحدودة لمنحها وظائف متعددة وجماليات متباينة.