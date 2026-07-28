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إغلاق باب الترشح لـ«الشارقة للدراسات اللغوية»31 يوليو

شعار جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية
29 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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دعا مجمع اللغة العربية بالشارقة الباحثين والمؤلفين المتخصصين في علوم العربية إلى تقديم مؤلفاتهم وأبحاثهم للمشاركة في الدورة التاسعة من «جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، واستكمال ملفات الترشح قبل إغلاق باب المشاركة يوم الجمعة 31 يوليو، عبر المنصة الإلكترونية للجائزة: https://shj-arabic-award.shj.ae/
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 ألف دولار، موزعة على أربعة فائزين ضمن محورين؛ إذ ينال صاحب المركز الأول في كل محور 30 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 20 ألف دولار.

الإمارات
الشارقة
جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية
مجمع اللغة العربية
مجمع اللغة العربية في الشارقة
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