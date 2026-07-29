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«بائع الكلمات» يعزز التواصل الإيجابي للصغار

غلاف بائع الكلمات (من المصدر)
30 يوليو 2026 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يعد أدب الطفل واليافعين ركيزة استراتيجية في بناء الوعي الفكري والاجتماعي للأجيال الناشئة، وفي هذا السياق، تبرز «دار الهدهد للنشر» والتوزيع كمؤسسة ثقافية إماراتية تلتزم برؤية تربوية حداثية، ويتجلى هذا التوجه في إصدارها للحبكة الدرامية لـ «قرية الظلال»، نموذجاً للأدب الهادف الذي يناقش تفكيك العزلة من خلال قصة حملت عنوان «بائع الكلمات» من تأليف هيا القاسم ورسوم سالي سمير. 
يسلط الكتاب الضوء على القوة التحويلية للكلمة الطيبة والابتسامة في تقويم العلاقات المجتمعية ونشر المسرة. وكشفت مراجعات العمل في المنصات الرقمية المختصة بالقراءة، عن نجاحه كأداة تفاعلية وظفتها الدار في جلسات قرائية لتعزيز مهارات التواصل الإيجابي لدى الصغار.

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