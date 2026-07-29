«الشارقة للمتاحف» تختتم برنامج «سوا»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع جامعة الدراسات العالمية (GSU) في الشارقة، وبدعم من معهد غوته، أعمال النسخة الحادية عشرة من برنامج «سوا» لعلم المتاحف، بمشاركة 24 متخصصاً من مؤسسات أكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم، في أكبر مشاركة يشهدها البرنامج منذ انطلاقه. يأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة لتطوير الكفاءات المهنية في قطاع المتاحف، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، وترسيخ التعاون بين المتخصصين والعاملين في مجال المتاحف والتراث على المستويين الإقليمي والدولي.

تضمن البرنامج أربعة محاور رئيسية تناولت مفهوم المتحف ودوره، واقتناء وتوثيق المقتنيات، والاستراتيجيات الإشرافية والقيّمية، والتواصل المتحفي، إلى جانب جلسة متخصصة حول التنوع، وذلك من خلال محاضرات وورش عمل ومشروعات جماعية وزيارات ميدانية إلى عدد من متاحف الشارقة، بما أتاح للمشاركين الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ضمت النسخة الحالية ثمانية مشاركين من جامعة الدراسات العالمية، وسبعة من برلين، وثمانية من دول الوطن العربي وشمال أفريقيا، وثلاثة من دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد برنامج «سوا» منصة للتبادل المهني والثقافي بين الشارقة وبرلين، تجمع المتخصصين والممارسين الناشئين من العالم العربي وأوروبا، وتسهم في تبادل الخبرات، وتبني الممارسات المتحفية المبتكرة.