الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

متحف زايد الوطني يعزز الحوار الثقافي

السركال أفينيو في دبي (من المصدر)
31 يوليو 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفضها كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
«التعليم العالي» تعلن ابتعاث 244 طالباً جديداً العام الحالي

اختتم متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الافتتاحية من برنامجه الوطني للتواصل المجتمعي «من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي بين إمارات الدولة»، في مبادرة تجسّد التزامه بتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة الثقافية، وتعزيز الحوار المجتمعي حول تاريخ دولة الإمارات وتراثها، عبر رحلة معرفية شملت إمارات الدولة السبع.
وبالشراكة مع نخبة من المؤسسات الثقافية والجهات المجتمعية، نقل البرنامج الحوار الثقافي من فضاءات المتحف إلى قلب المجتمعات المحلية، مقدماً للجمهور فرصاً مباشرة للتفاعل مع البحوث والمقتنيات والقصص التي تشكّل السردية الوطنية لدولة الإمارات، بما يعكس امتدادها الحضاري ويبرز غنى موروثها الثقافي وتنوعه.
ونُفّذ البرنامج بين أبريل ويونيو 2026 ضمن مبادرة ملتقى متحف زايد الوطني، التي تجمع أفراد المجتمع والباحثين والممارسين الثقافيين في منصة للحوار وتبادل المعرفة حول تاريخ الإمارات وتراثها. وتضمّن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي أُقيمت في جميع إمارات الدولة، مع توفير الترجمة إلى لغة الإشارة طوال فعالياته، بما يعزز مبادئ الشمولية وإتاحة المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع.
واستندت محاور البرنامج إلى موضوعات علم الآثار والتراث والذاكرة المجتمعية والممارسات الثقافية المعاصرة، حيث استعرضت كل محطة قصصاً تنطلق من خصوصية بيئتها المحلية، لتسهم في الوقت ذاته في إثراء فهم أشمل للسردية الوطنية الجامعة لدولة الإمارات.
وقالت نصره البوعينين، مدير إدارة التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني: «بصفتنا المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق رسالتنا من مسؤولية وطنية تتمثل في تعزيز الحوار، وإتاحة المعرفة، وبناء جسور تربط المجتمعات بتاريخها وتراثها. وقد أتاح لنا هذا البرنامج التواصل المباشر مع أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة، وجمع الخبرات الأكاديمية والمعارف الثقافية مع الاكتشافات الأثرية، بما يعمّق فهمنا المشترك لسردية الإمارات». 
واستهل البرنامج محطاته في دبي من متحف الشندغة، بجلسة استضافت الباحث في التراث البحري والمؤلف جمعة خليفة بن ثالث، لاستكشاف الإرث البحري العريق لدولة الإمارات ودوره في تشكيل الهوية الوطنية.
وفي عجمان، استضاف مجلس أمين الشرفاء جلسة تناولت مكتشفات خرز العقيق في الإمارة، ناقش ما تكشفه هذه المكتشفات عن شبكات التجارة المبكرة وصلات عجمان التاريخية بمنطقة الخليج.
وفي العين، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف وانسجاماً مع روح عام الأسرة 2026، فتحت الجلسة حواراً بين الأجيال حول دور المتاحف في تعزيز الروابط المجتمعية وصون الذاكرة الثقافية.

الإمارات
الحوار الثقافي
متحف زايد
متحف زايد الوطني
آخر الأخبار
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
الرياضة
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
31 يوليو 2026
مقاتلة «إف 16» تابعة للقوات الجوية الأميركية خلال مهمة في الشرق الأوسط - من المصدر
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران
31 يوليو 2026
رجال إطفاء قرب سيارات محترقة جراء هجوم على كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا
31 يوليو 2026
انتشار آليات عسكرية للجيش اللبناني في الجنوب - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني: مستمرون في حماية الاستقرار رغم التحديات
31 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران
31 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©