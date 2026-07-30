قرقاش: «غوغنهايم أبوظبي» محطة مهمة في مشروعنا الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن افتتاح متحف غوغنهايم أبوظبي في 11 ديسمبر المقبل، محطةً مهمة في مسار المشروع الثقافي الطموح لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل مجتمع حي وناجح يصنع الثقافة ويحتضنها، وأن النهضة الإماراتية تمتد لتؤسس مشهداً ثقافياً عالمياً يليق بطموحها.

وقال معاليه عبر منصة «إكس» أمس: «يشكل افتتاح متحف غوغنهايم أبوظبي في 11 ديسمبر المقبل محطةً مهمة في مسار المشروع الثقافي الطموح لدولة الإمارات، فكل مجتمع حي وناجح يصنع الثقافة ويحتضنها، فهي مرآة حيويته وثقته بالمستقبل. النهضة الإماراتية تمتد لتؤسس مشهداً ثقافياً عالمياً يليق بطموحها».