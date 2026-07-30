«متحف التاريخ الطبيعي».. وجهة للاكتشاف والبحث العلمي

هزاع أبوالريش (أبوظبي)



يتجاوز متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الذي افتتح في نوفمبر الماضي، دوره كوجهة ثقافية تخدم الجمهور العام، ليكون مساحة للبحث العلمي وإنتاج المعرفة، وجزءاً من البنية الثقافية والعلمية التي تدعم الوعي العام والتفاعل الثقافي في أبوظبي.

ويعزز المتحف المشهد العلمي في أبوظبي، من خلال إنشاء مرافق متخصصة في عدة مجالات تشمل علم الحفريات والجيولوجيا وعلم الأحياء البحرية. حيث تتطلب هذه التخصصات معدات خاصة، وبيئات مضبوطة لتخزين العينات، ومساحات مصممة خصيصاً للعمل البحثي.

كما يوفر المتحف مختبرات تصوير هي الأحدث من نوعها، ومساحات دراسية تعاونية تتيح إجراء أبحاث كان من الصعب إجراؤها في أي مكان آخر في المنطقة، ما يتيح للباحثين الآن دراسة العينات باستخدام تقنيات متطورة تمكنهم من الكشف عن معلومات لم تكن متاحة للأجيال السابقة من الباحثين.

وأكد مارك جوناثان بيش، رئيس قسم علوم الأرض بالإنابة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي لـ«الاتحاد»، أن غالباً ما ينظر الناس إلى المتاحف باعتبارها أماكن لعرض القطع المميزة فحسب، أما بالنسبة لنا في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، فهي أيضاً فضاءات تنطلق منها الاكتشافات العلمية، فكل عينة تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة وفرص واعدة للبحث، وهذا ما نعمل على ترسيخه في أبوظبي. مضيفاً: المتحف يجمع بين البحث العلمي والتعاون والمعرفة المجتمعية تحت سقف واحد ومن أكثر ما يدعو للفخر هو رؤية جيل جديد من العلماء ينمو ويزدهر في دولة الإمارات.

وتابع: نطمح إلى أن يكون المتحف مساحة يتحول فيها الفضول إلى إنجاز، ويكتشف فيها الشباب أن بإمكانهم الإسهام في تحقيق اكتشافات علمية تنطلق من أبوظبي إلى العالم. مختتماً: تساهم هذه القدرات البحثية والتحليلية في صياغة مستقبل التعاون العلمي، من خلال ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة واعدة للباحثين الراغبين في مواصلة أبحاثهم.

وقال: المتحف يضم ضمن مجموعاته ما يقارب 7 آلاف عينة، بما في ذلك عينات نادرة وذات أهمية علمية بالغة تدعم البحث العلمي، ويتيح المتحف للباحثين من مختلف أنحاء العالم دراسة هذه العينات، سواء من خلال القدوم إلى أبوظبي أو التواصل مع العلماء المقيمين فيها. كما يتعاون المتحف مع كبرى المؤسسات العلمية الرائدة، ما يعزز مكانته ضمن الشبكات العلمية الدولية ويساهم، في الوقت ذاته، في بناء وتطوير الخبرات المحلية.

وأوضح مارك جوناثان بيش أن متحف التاريخ الطبيعي يسهم في خلق مسارات مهنية محلية للباحثين الإماراتيين الشباب، الذين يعملون بالفعل اليوم داخل المتحف في أبحاث تركز على المنطقة ككل، ما يمثل بديلاً عن اضطرارهم إلى البحث عن فرص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتحول المتحف بذلك إلى مساحة تمكن الشباب من أن يكونوا جزءاً من المجتمع العلمي، وتوفر لأبناء المنطقة إمكانيات دراسة تاريخها الطبيعي. كما يضمن بناء القدرات العلمية المحلية تعزيز دراسة شبه الجزيرة العربية في إطار فهم عميق لسياق تاريخها وبيئتها الخاصة، ما يجعل المتحف بمثابة حاضنة للأجيال القادمة من الباحثين، علاوة على إسهامه في فهم ماضي كوكبنا وحاضره ومستقبله.