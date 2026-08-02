صدور العدد 348 من مجلة الرافد حافلاً بالإنجازات الأكاديمية والثقافية

الشارقة (الاتحاد)



صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد 348 من مجلة الرافد لشهر أغسطس، مستعرضاً حراكاً مؤسّسياً وثقافياً وأكاديمياً مكثّفاً في إمارة الشارقة، ومسلّطاً الضوء على حزمة واسعة من الإنجازات والفعاليات التي ترسّخ مكانة الإمارة عالمياً وتبرز تطور مؤسّساتها.

احتفى العدد الجديد بشكل موسّع بالإنجازات الأكاديمية الرائدة لجامعة الشارقة، حيث تناولت «الرافد» حفلات تخرُّج شهدها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، والتي شملت تخريج 426 طالباً وطالبة في الدراسات العليا، و737 خريجاً في الكليات الطبية، إضافة إلى 273 طالباً و560 طالبة في درجة البكالوريوس.

وسلّطت المجلة الضوء على كلمة سموّه التي دعا فيها الخريجين إلى التمثل بآبائهم الأجداد في رحلة العلم والمثابرة، مؤكداً أن «رحلتهم في بحار المعرفة هي امتداد لتراث الآباء الذين كانوا يهتدون بالنجوم في ظلام البحر».

كما أبرز العدد تخريج الدفعة الحادية عشرة في «الجامعة القاسمية»، والتي ضمّت 210 من الطلاب والطالبات في كليات الشريعة والآداب والاقتصاد والاتصال والقرآن الكريم، وتخريج الدفعة الرابعة في «أكاديمية الشارقة للتعليم» التي ضمت 641 خريجاً، تأكيداً على رسالة الإمارة في تأهيل كوادر تربوية قادرة على النهوض بالعملية التعليمية.



حماية الإبداع

على الصعيد الثقافي وحماية الملكية الفكرية، وثّقت «الرافد» حضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، فعاليات توقيع اتفاقية تعاون ثنائية استراتيجية مع منظمة «KOPIPOL» البولندية، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين على المستويين المحلي والدولي، كما توقّفت المجلّة عند جهود مبادرة «كلمات» في تعزيز الهوية العربية في بولندا عبر إطلاق مكتبة متنقّلة، ودعم «الناشرين الإماراتيين» للكتاب الإماراتي عالمياً.



متابعات ثقافية

وتناول العدد الحراك التراثي والمجتمعي الواسع، من خلال المبادرة الرائدة لهيئة الشارقة للمتاحف، والمتمثلة في إطلاق خدمة «ترخيص المتاحف الخاصة»، بهدف تشجيع الأفراد على حفظ الموروث. كما وثّقت المجلة جهود معهد الشارقة للتراث عبر فعالية «بشارة القيظ» المرتبطة بالذاكرة الشعبية، وبرنامج «الشاي إرث يجمع العالم». وفي المشهد الفني والمسرحي، أبرزت المجلة مبادرة مؤسسة الشارقة للفنون بفتح «استوديوهات الحمرية» أمام المبدعين، والخطوة الاستراتيجية للهيئة العربية للمسرح بتجديد اتفاقية التعاون مع الصين في مجال «السينوغرافيا».

وعلى الجانب الإنساني والمجتمعي، استعرض العدد جهود دار الوثائق في الشارقة لتوثيق حكايات الأجيال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الوثائق والصور والمقتنيات العائلية، عبر مبادرة «ذاكرة أسرة.. إرث وطن»، مما يعكس البُعد الإنساني العميق والمستدام لإمارة الشارقة.



نبض القصيدة

وقدّمت المجلة تغطيات خاصة بحراك «بيوت الشعر» لرصد الفعاليات والأمسيات الشعرية الحافلة التي نظّمتها هذه البيوت في الشارقة، وتطوان، والأقصر، ونواكشوط، والقيروان، والمفرق، ومراكش، وأفردت مساحة واسعة لفعاليات الدورة الخامسة من ملتقى الشعر العربي، التي احتضنتها العاصمة تشادية أنجمينا، بمشاركة 50 شاعراً وشاعرة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة بالتعاون مع النادي الأدبي في تشاد. ويأتي العدد 348 من «الرافد» ليسلّط الضوء على نموذج إمارة الشارقة الفريد، في الاستثمار البشري والشراكات الثقافية، مؤكداً على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة في رسم ملامح مستقبل مشرق للإمارة والإنسانية.