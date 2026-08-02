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هيئة أبوظبي للتراث تواصل استقبال طلبات «أمير الشعراء» حتى 6 أغسطس

هيئة أبوظبي للتراث تواصل استقبال طلبات «أمير الشعراء» حتى 6 أغسطس
2 أغسطس 2026 16:58

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل هيئة أبوظبي للتراث استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الموسم الثاني عشر من برنامج «أمير الشعراء»، مع اقتراب انتهاء فترة الاشتراك خلال هذا الأسبوع، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 6 أغسطس الحالي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج الذي يسعى من خلاله شعراء العربية الفصحى من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى منافساته للحصول على لقب إمارة الشعر.
وشهدت المسابقة، منذ فتح باب التسجيل للاشتراك في موسمها الثاني عشر، إقبالاً كبيراً من الشعراء الشباب من داخل العالم العربي وخارجه، الأمر الذي يبرز استمرار الحضور القوي للمسابقة وللشعر العربي الفصيح بين الشباب العرب والمتحدثين بالعربية من غير العرب.
ويشترط للمشاركة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يقدم قصيدة عمودية يتراوح عدد أبياتها بين 8 و20 بيتاً، أو قصيدة تفعيلة لا تزيد على مقطعين، مع استيفاء بقية متطلبات التسجيل، وإرفاق السيرة الذاتية وصورة شخصية وصورة من جواز سفر ساري المفعول، واستكمال نموذج التسجيل الإلكتروني.
وعقب انتهاء فترة استقبال الطلبات، تبدأ لجنة التحكيم دراسة النصوص المشاركة وفق معايير أدبية ونقدية دقيقة، تمهيداً لاختيار الشعراء المتأهلين إلى المقابلات، ثم الحلقات المباشرة التي تُقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.
ويواصل برنامج «أمير الشعراء» أداء رسالته في دعم الشعر العربي الفصيح، وتعزيز مكانته لدى الأجيال الجديدة، من خلال توفير منصة تجمع بين التنافس الأدبي والانتشار الإعلامي، وتسهم في إبراز التجارب الشعرية الواعدة من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء»، وبردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة مالية قدرها مليون درهم، فيما تُمنح جوائز مالية للفائزين بالمراكز من الثاني إلى السادس.

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