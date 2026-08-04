«اللوفر أبوظبي» يستعرض التجارب الإنسانية عبر «الألعاب اللوحية»

فاطمة عطفة (أبوظبي)



يُقدم معرض «مغامرة الألعاب اللوحية» في متحف اللوفر أبوظبي رؤية استثنائية تُبرز الألعاب كوسيلة فعّالة للتعلم، وتحفيز المخيلة، وبناء جسور التواصل الاجتماعي عبر مختلف الثقافات والعصور. ويأتي المعرض كدعوة ملهمة للأطفال وعائلاتهم لإعادة اكتشاف القيمة الجوهرية للعب باعتباره ركيزة أساسية في التجربة الإنسانية.

وقال أمين خرشاش، المشرف على تنسيق المعرض ومدير التفسير والمحتوى الإبداعي: «يمثل متحف الأطفال رواقاً تخصصياً داخل متحف اللوفر أبوظبي، حيث يُعنى بتقديم معارض مبتكرة ومصممة خصيصاً للعائلات والأطفال في الفئة العمرية الممتدة بين 4 و 12 عاماً». وتحتضن المعارض أعمالاً فنية أصيلة تُعرض ضمن سينوغرافيا غامرة وتجربة تفاعلية متكاملة تدمج بين التعليم والترفيه، بهدف خلق بيئة محفزة تلهم الأطفال، وتدعم مسيرتهم المعرفية».

وفيما يتعلق بالقيمة التاريخية والمعرفية للألعاب القديمة، أوضح خرشاش أن معارض متحف الأطفال، لا سيما معرض «مغامرة الألعاب اللوحية»، تستند إلى المبادئ الجوهرية لمتحف اللوفر أبوظبي القائمة على تقديم رؤية عالمية للتاريخ تبرز كيف تبادلت الحضارات الأفكار والفنون.

وأضاف: «يرتكز المعرض على مفهوم جوهري يتجلى في كون اللعب لغة تفاعلية وتجربة إنسانية مشتركة تقاطعت عبرها الحضارات على مر العصور. ومن خلال هذه التجربة، سيكتشف الزوار الصغار أعمالاً لوحية أيقونية، ويتعرفون على مسار انتقال هذه الألعاب بين الثقافات وتحولاتها عبر الزمن، حيث تتاح لهم فرصة استكشاف أقدم النماذج التاريخية، ومن أبرزها لعبة «مِحِن» (أو لعبة الثعبان) التي تعد من أقدم الألعاب اللوحية في الحضارة المصرية القديمة».





وفي سياق الحديث عن الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في الموازنة بين تشجيع القراءة وتطوير ألعاب الأطفال المعرفية، أكد خرشاش أن الدولة تدرك الأبعاد الاستراتيجية لهذه المعارض المتخصصة في متحف الأطفال، حيث تهدف إلى خلق بيئة تعليمية ترفيهية متكاملة.

وأعربت عفراء الطنيجي، أخصائية اتصال أول في متحف اللوفر أبوظبي، عن اعتزاز المتحف بتقديم معرض «مغامرة الألعاب اللوحية»، مشيرة إلى أنه صُمم خصيصاً ليخاطب الأطفال والعائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية. وأوضحت الطنيجي أن الألعاب اللوحية شكلت عبر التاريخ جسراً حيوياً يربط بين الشعوب والحضارات والثقافات المتنوعة، قائلةً: «تتجلى رسالتنا العالمية في تبني موضوعات ثقافية تسهم في تعزيز التقارب الإنساني في المنطقة».



استراتيجية

عن الأهمية الاستراتيجية لمتحف الأطفال، أكدت الطنيجي أن احتضان متحف اللوفر أبوظبي لهذا الرواق المتخصص يمثل ركيزة أساسية تدعم رسالته الحضارية القائمة على مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات حول العالم، لافتاً الطنيجي أن هذا التوجه يهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الجيل الجديد، وبناء وعيه الفكري والمعرفي، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على المشهد الثقافي العالمي بمختلف أبعاده التاريخية.